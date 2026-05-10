Registran temperaturas más altas de lo habitual en lo que va de mayo: "Eventos térmicos extremos"

Durante la primera semana de mayo se registraron condiciones más cálidas de lo habitual, de acuerdo con la información recabada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). La entidad encargada del monitoreo de las condiciones climáticas en el país explicó las regiones donde ocurrió el incremento anormal y aumento las alertas por este tipo de casos.



"Se registraron incrementos generalizados en las temperaturas máximas del aire, cercanas e incluso superiores a máximos históricos, en distintas regiones del país, en especial sobre la región Caribe, San Andrés Islas y Chiscas (Boyacá), donde ocurrieron eventos térmicos extremos", se lee en un comunicado del Ideam, en el que explicó los lugares donde más se presentó este aumento anormal y lo que se pronostica para la semana del 11 al 17 de mayo.



¿Cuáles fueron las temperaturas registradas por el Ideam?

Región Municipio / Ciudad Valor Máximo (°C) Diferencia vs. Promedio Histórico (°C) Observaciones / Días de aumento Caribe e Insular Valledupar 38.0 +3.8 (Hist. 34.2) 5 días consecutivos (De 33.4 a 38.0) Caribe e Insular Riohacha 36.2 +2.4 (Hist. 33.8) 4 días consecutivos (De 31.2 a 36.2) Caribe e Insular Santa Marta 36.5 +3.3 (Hist. 33.2) 3 días consecutivos (De 33.6 a 36.5) Caribe e Insular San Andrés 33.7 +3.4 (Hist. 30.3) 3 días consecutivos (De 32.5 a 33.4) Andina Barrancabermeja 36.4 +4.4 (Hist. 32.0) Aumento súbito (2.8°C en 24h entre día 4 y 5) Andina Cúcuta 35.6 +2.7 (Hist. 32.9) 4 días consecutivos (De 29.8 a 35.6) Andina Medellín 31.3 +3.4 (Hist. 27.9) 3 días consecutivos ante el aumento Andina Bogotá 22.2 +2.8 (Hist. 19.4) Fluctuación con pico máximo el día 5 Pacífica Quibdó 34.2 +3.15 (Hist. 31.05) Ascenso de 26.2 a 34.2 entre el 2 y 5 de mayo Orinoquía Yopal 33.6 +3.5 (Hist. 30.1) Valores por encima de lo habitual los días 1, 3, 4, 5, 6 y 7 Orinoquía Arauca 34.6 +3.3 (Hist. 31.3) Registro más alto el día 1; sobre el promedio días 4 al 7 Orinoquía Puerto Carreño 35.6 +3.2 (Hist. 32.4) Por encima del promedio los días 1, 3, 4, 5, 6 y 7

El Ideam aseguró que "entre el 1 y el 8 de mayo de 2026 se observó un aumento progresivo y significativo de las alertas por incendios de cobertura vegetal en Colombia, situación relacionada principalmente con el incremento de las temperaturas máximas del aire y la disminución de las precipitaciones en amplios sectores del territorio nacional". El seguimiento llevo al aumento de alertas amarillas por incendios de cobertura vegetal, así como de alertas naranjas y rojas, estas últimas pasaron de "0 registros al inicio del mes a 24 municipios bajo esta categoría al 8 de mayo, evidenciando un rápido deterioro de las condiciones de humedad en el territorio nacional".

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"El análisis regional indica que la región Caribe concentró aproximadamente el 65 % del total de municipios con alertas activas por incendios de cobertura vegetal, seguida por la región Andina. Departamentos como La Guajira, Atlántico, Magdalena, Sucre y Norte de Santander registraron las mayores concentraciones y recurrencias de alertas por incendios de cobertura vegetal, reflejando la persistencia de condiciones atmosféricas secas y altas temperaturas diurnas", explicó la entidad.



Pronóstico de temperaturas para la semana del 11 al 17 de mayo

El Ideam aseguró que continúa el sistema anticiclónico en niveles intermedios de la atmósfera para el mar Caribe colombiano. "Se estima que las condiciones de cielo despejado y altas temperaturas prevalezcan al menos hasta inicios de la próxima semana (11 al 17 de mayo) en el norte del territorio colombiano y el mar Caribe. Hacia el 12 y 13 de mayo se prevé que el sistema haya migrado hacia el centro-oriente del mar Caribe y se debilite", indicaron.

Con este pronóstico se espera un aumento paulatino de la nubosidad y descenso de las temperaturas máximas. "Se presentaría una tendencia a la disminución en especial desde el 12 y 13 de mayo, con mayor variación en el centro-occidente de la región Caribe. Para los próximos 3 días (10 al 12 de mayo) se prevé que las temperaturas máximas sean las siguientes:



Barranquilla: 34 a 36 °C.

Cartagena: 32 a 35 °C.

Santa Marta: 33 a 35 °C.

Riohacha: 34 a 37 °C.

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: 28 a 30 °C".