Imágenes muestran cómo habrían quedado algunas pertenencias de Yeison Jiménez tras el accidente

Un escapulario, una cadena con el dije de diamantes de “Mi Promesa” que el cantante llevaba en algunos de sus conciertos y eventos, además de diferentes joyas y anillos se ven en imágenes que se encuentran circulando por redes sociales y que mostrarían algunas de las pertenencias de Yeison Jiménez y posiblemente de su equipo de trabajo tras el grave accidente en el que el artista perdió la vida.



Tal y como se informó en las redes sociales del programa de Caracol Televisión, La Red, las autoridades habrían identificado entre los restos hallados en el lugar varios objetos personales pertenecientes tanto al artista como a las personas que lo acompañaban, aunque hasta el momento no se han entregado mayores detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del accidente.

Las imágenes que comenzaron a circular en plataformas digitales muestran joyas visiblemente afectadas por el fuego, algunas reducidas a fragmentos y otras cubiertas de ceniza. Según las publicaciones, estos objetos habrían sido encontrados entre los restos de la aeronave y colocados sobre una de sus estructuras metálicas, en un intento por reunir lo recuperado tras el impacto.

Sin embargo, las instituciones involucradas en la investigación no se han pronunciado oficialmente sobre la autenticidad de las fotografías ni sobre un inventario detallado de los elementos hallados.



Entre los objetos que más impacto han causado entre los seguidores del artista se encuentra una cadena de oro, que según la joyería encargada de realizar la pieza, sería de 18 quilates con diamantes blancos y azules y una de las piezas más representativas de Yeison Jiménez. La joya llevaba la inscripción “Mi Promesa”, un mensaje recurrente en la vida y carrera del cantante, con el que también tituló una de sus giras más importantes y que se convirtió en una frase emblemática para su público.

La cadena, que incluía en su dije un toro elaborado en oro y adornado con diamantes con las iniciales del artista, había sido estrenada por Yeison Jiménez durante la celebración de su cumpleaños número 34 y era utilizada con frecuencia en conciertos y eventos especiales.

Junto a esta pieza, las imágenes muestran otros anillos y accesorios que, aunque no han sido identificados oficialmente, estarían asociados al estilo característico del cantante y a la imagen que construyó a lo largo de su trayectoria en la música popular colombiana.

El "sueño del Aventurero", Mi Promesa 2

Mientras las fotografías se difunden y generan reacciones en redes sociales, las autoridades continúan adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente. Hasta ahora, no se han revelado informes concluyentes ni detalles técnicos, y se mantiene la reserva sobre el avance del proceso. El respeto por las víctimas y sus familias ha sido un llamado constante en medio de la circulación de información no oficial.

La semana pasada, la organización del “Mi Promesa Tour 2.0” confirmó, a través de un comunicado oficial, que el concierto programado en el estadio El Campín de Bogotá se llevará a cabo como un homenaje póstumo al artista. La decisión fue tomada tras un proceso de análisis conjunto entre la familia del cantante y su círculo más cercano, y busca cumplir uno de los más grandes sueños profesionales del intérprete.

El evento, denominado “Mi Promesa 2, El sueño del Aventurero”, estaba planeado por el propio Yeison Jiménez como uno de los hitos más importantes de su carrera. De acuerdo con los organizadores, el concierto se realizará el 31 de enero y contará con artistas invitados previamente confirmados.

Desde la organización señalaron que el espectáculo busca cumplir el sueño del cantante de llenar por segunda vez el estadio El Campín, además de rendir un homenaje a su historia y a su música, que seguirán acompañando a quienes se sintieron identificados con sus canciones.

Así, sus seguidores y colegas se preparan para rendir homenaje a Yeison Jiménez, el artista que desde muy joven trabajó perseverantemente para hacer realidad sus sueños.

