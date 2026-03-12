Cómo la policía detectó crimen detrás de accidente falso en Bogotá: heridas y ubicación de sillas

Avanza la investigación de las autoridades sobre el accidente falso con el que un hombre identificado como Hugo Fernando Silva intentó encubrir el feminicidio contra su expareja y el homicidio de su hijo de 10 meses en diciembre de 2025. Los investigadores revelaron las primeras sospechas que despertó el caso y las revelaciones que han dado las pesquisas.

Desde un primer momento, según reveló a Noticias Caracol el subintendente José Luis Higuera, coordinador de laboratorios móviles de la Policía de Tránsito, los hechos del accidente despertaron sospechas de que algo diferente había pasado con las víctimas.

Hugo Fernando Silva ha sido señalado por las muertes de su mujer y su hijo de 10 meses, quienes en un primer momento fueron presentadas ante la autoridades como víctimas fatales de un accidente de tránsito en Bogotá.



Las primeras sospechas en la investigación

El subteniente Higuera fue uno de los primeros en llegar a la escena del accidente, en la madrugada del pasado 12 de diciembre. Detalló que en el lugar se encontró con "un vehículo colisionado su parte delantera contra un árbol" y que, en primera medida, "lo que podemos establecer es que el vehículo viene transitando por la calle 63, sentido oriente occidente y frente al Jardín Botánico ocurre el hecho".



Sin embargo, tras sus años de experiencia analizando diversos accidentes de tránsito, algunos detalles llamaron su atención. "Al observar la colisión contra el árbol me genera dudas que hubieran dos personas fallecidas por este hecho, pues en el conocimiento que tengo, los daños del vehículo no eran tan grandes para producir el fallecimiento de dos personas".



El investigador recordó que encontró dentro del vehículo dos víctimas: una mujer y un menor de 10 meses de vida, ella en el puesto del conductor y el bebé en la parte posterior. Pero, nuevamente, encontró que "no presentaban lesiones considerables para indicar que hubieran fallecido por el accidente de tránsito".

Además, el subintendente resaltó que la mujer tenía "una herida en el costado izquierdo del cuello", la cual "no corresponde a las lesiones que se generan por un accidente de tránsito".

El intendente José Luis Higuera, jefe coordinador de laboratorios móviles de la Policía de Tránsito, dio detalles en #NoticiasCaracolEnVivo del atroz crimen de una madre y su bebé, que trató de ser camuflado con un accidente en Bogotá: “Los daños en el vehículo no eran tan… pic.twitter.com/15SsVcV3bt — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 12, 2026

Con esas primeras sospechas, el subintendente Higuera continuó con el análisis y manipulación de la escena, pero puso en conocimiento del investigador asignado las dudas que le generaba el accidente y las lesiones de las dos víctimas.

Por otro lado, los policías que atendieron el siniestro le informaron que en el carro había una tercera persona, Hugo Fernando Silva, el único sobreviviente y quien aparentemente iba en el puesto del copiloto. El hombre inmediatamente fue trasladado a un centro médico por las lesiones que sufrió en el hecho.

Cuando el hombre fue dado de alta, el subintendente Higuera lo entrevistó para establecer más detalles sobre el accidente. "Hugo nos indica que al momento del accidente venía dormido en el puesto de copiloto y que venían con el niño, que nos indica que es su hijo y que la conductora era la mamá del menor, nos dice que venía dormido y que de un momento a otro sintió que alguien gritó, cuando abrió los ojos sintió el impacto contra el árbol y perdió el sentido".



Los hallazgos de las autoridades

El testimonio de Silva fue clave para que otro grupo de investigadores analizaran nuevamente la escena y descubrieran la dolorosa realidad. Cámaras de seguridad, reconstrucción de los hechos y nuevos testimonios se han sumado a la investigación revelando que el hombre acabó con la vida de su expareja y su hijo y luego fingió el accidente para camuflar su crimen.

El subintendente Jeison Novoa, investigador del caso, detalló a este noticiero que gracias a registro videográfico, se pudo establecer la ruta que siguió el vehículo durante la noche y madrugada. A partir de allí se estableció que el vehículo salió de la casa de la víctima hasta la casa del papá de Hugo Fernando Silva y de allí el carro salió hasta el lugar del accidente.

"Se logra evidenciar la hora en que sale el señor Hugo de la casa de la señora, sobre la medianoche, y llega aproximadamente a la 1:00 de la mañana a la casa del conjunto donde su papá. Se observa en las cámaras que hay un periodo de una hora u hora y media, posteriormente sale de la casa en el carro gris y finalmente llegan al punto donde se produce el que choque", detalló el subintendente Novoa.

Para las autoridades, en ese lapso de tiempo en la casa de su padre, Hugo Fernando Silva habría intentado borrar rastros de su doble crimen y planeó el falso accidente, colocando a su expareja en el puesto del piloto. Llamó la atención de las autoridades que la víctima no tenía licencia de conducción y no era apta para conducir ningún tipo de vehículo.

Uno de los nuevos detalles revelados por los investigadores es que "por la posición de la silla, que estaba reclinada, esta persona (Hugo) se sentó en las piernas de la persona ya fallecida y condujo el vehículo hasta el punto donde se presentó el accidente".

Se está a la espera de nuevos resultados de análisis técnicos de Medicina Legal que determinen si los hallazgos de las autoridades corresponden con lo ocurrido esa noche del 12 de diciembre. Silva permanece en la cárcel imputado por delitos de homicidio y feminicidio, las dos conductas agravadas; además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El hombre no aceptó cargos.

