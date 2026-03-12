Estudiante del Externado murió tras ser arrollada por bus de TransMilenio en el centro de Bogotá

Una estudiante universitaria murió luego de verse involucrada en un siniestro vial ocurrido en una estación de TransMilenio, el sistema de transporte masivo de la capital. El hecho se registró en la estación Estación Las Aguas, ubicada en el centro de Bogotá, y está siendo investigado por las autoridades y por la empresa operadora del sistema.

La víctima fue identificada como Joana Caterina Agrea Jamioy, una joven indígena de 21 años que cursaba sexto semestre del programa de Antropología en la Universidad Externado de Colombia. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la estudiante fue arrollada por un bus articulado del sistema TransMilenio en circunstancias que aún están siendo verificadas.

Según versiones preliminares, el hecho ocurrió en la noche del 10 de marzo, cuando la joven se encontraba en inmediaciones de la estación. Tras el impacto con el vehículo del sistema, la estudiante perdió la vida. De acuerdo con la información conocida, la estudiante hacía parte del programa distrital Atenea, una iniciativa que busca facilitar el acceso a la educación superior para jóvenes de la ciudad mediante apoyos académicos y financieros.



TransMilenio se pronunció sobre la muerte de la estudiante del Externado

A través de un comunicado oficial, TransMilenio informó que el incidente ocurrió a la altura de la estación Las Aguas y señaló que, según los primeros reportes, el siniestro habría involucrado a una persona que intentaba ingresar de manera irregular al sistema. La entidad también explicó que, tras el hecho, se activaron los protocolos de emergencia y atención establecidos para este tipo de situaciones.



"El hecho ocurrió a la altura de la estación Las Aguas, presuntamente entre un bus del sistema y una persona que intentaba ingresar de manera irregular. Para atender la novedad, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y atención establecidos. TransMilenio lamenta lo ocurrido, realiza seguimiento al caso y continuará reforzando las medidas de control y monitoreo con el fin de garantizar la seguridad operacional del sistema", se lee en un comunicado de la empresa.



La empresa indicó además que lamenta lo ocurrido y que se encuentra "atenta a cualquier requerimiento de las autoridades competentes en el marco de las investigaciones correspondientes", agregó la entidad.

En paralelo, la Universidad Externado de Colombia confirmó el fallecimiento de la estudiante y expresó su acompañamiento a la familia. Desde la institución se informó que el área de Bienestar Universitario está apoyando a los familiares en los trámites necesarios tras la muerte de la joven, entre ellos los relacionados con las exequias.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co