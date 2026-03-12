Cinco expatrulleros acusados de exigirle plata a comerciantes en Medellín: pedían hasta 40 millones

Entre 2021 y 2022, cinco patrulleros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en Medellín, Antioquia, habrían abusado del poder que les otorgaban sus funciones como servidores públicos. Casi cuatro años después, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los otrora uniformados como presuntos responsables del delito de concusión.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Se trata de los expatrulleros Jhon Dairo Holguín Gaviria, Guillermo de Jesús Aguiar Sánchez, Yair Alvernia Guerrero, Wilham Eduardo Peña Rico y Yessica Marcela Mesa Cárdenas. La acusación formal contra estos cinco colombianos fue presentada ante un juez de conocimiento.



De acuerdo con la investigación, entre el 23 de agosto de 2021 y el 30 de agosto de 2022, los entonces uniformados le exigían dinero a comerciantes del sector El Hueco, en Medellín, a cambio de no decomisarles supuestas mercancías de contrabando.



La información recopilada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública indica que los patrulleros pedían entre 4 y 40 millones de pesos a sus víctimas. Actuaban con el uniforme puesto o como civiles y recibían el dinero en los baños de establecimientos comerciales, lejos de los ojos de posibles testigos y cámaras de seguridad.

La Fiscalía General de la Nación informó que la expatrullera Yessica Marcela Mesa se encuentra prófuga de la justicia. Mesa es una policía retirada que previamente había sido detenida durante un procedimiento adelantado por las autoridades.

El Elefante Blanco, el nuevo congresista que se disfraza para denunciar obras: esta es su historia

El caso fue divulgado por el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, desde el año pasado. En un trino, Sánchez detalló que a cambio de las millonarias sumas, los uniformados omitían controles y manipulaban grabaciones y registros para borrar cualquier rastro de su actividad. “Un peritaje contable reveló un incremento patrimonial injustificado de 100 a 120 millones de pesos en 2022”, señaló el ministro en su momento.



A su vez, explicó que uno de los expolicías estaría en Emiratos Árabes Unidos favoreciendo el contrabando, por lo que se emitió una circular azul de Interpol para lograr su ubicación y eventual captura internacional.



María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CAROL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co