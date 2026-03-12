En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Cinco expatrulleros acusados de exigirle plata a comerciantes en Medellín: pedían hasta 40 millones

Cinco expatrulleros acusados de exigirle plata a comerciantes en Medellín: pedían hasta 40 millones

Uno de los uniformados estaba en Emiratos Árabes Unidos favoreciendo este contrabando. Una de las acusadas se encuentra p´rofuga de la justicia.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de mar, 2026
Policías acusado por exigir dinero
El caso salió a la luz en 2025 cuando las autoridades acumularon el material probatorio suficiente para detener a los señalados.
Policía Nacional

Entre 2021 y 2022, cinco patrulleros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en Medellín, Antioquia, habrían abusado del poder que les otorgaban sus funciones como servidores públicos. Casi cuatro años después, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los otrora uniformados como presuntos responsables del delito de concusión.

Se trata de los expatrulleros Jhon Dairo Holguín Gaviria, Guillermo de Jesús Aguiar Sánchez, Yair Alvernia Guerrero, Wilham Eduardo Peña Rico y Yessica Marcela Mesa Cárdenas. La acusación formal contra estos cinco colombianos fue presentada ante un juez de conocimiento.

De acuerdo con la investigación, entre el 23 de agosto de 2021 y el 30 de agosto de 2022, los entonces uniformados le exigían dinero a comerciantes del sector El Hueco, en Medellín, a cambio de no decomisarles supuestas mercancías de contrabando.

La información recopilada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública indica que los patrulleros pedían entre 4 y 40 millones de pesos a sus víctimas. Actuaban con el uniforme puesto o como civiles y recibían el dinero en los baños de establecimientos comerciales, lejos de los ojos de posibles testigos y cámaras de seguridad.

La Fiscalía General de la Nación informó que la expatrullera Yessica Marcela Mesa se encuentra prófuga de la justicia. Mesa es una policía retirada que previamente había sido detenida durante un procedimiento adelantado por las autoridades.
El Elefante Blanco, el nuevo congresista que se disfraza para denunciar obras: esta es su historia
El caso fue divulgado por el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, desde el año pasado. En un trino, Sánchez detalló que a cambio de las millonarias sumas, los uniformados omitían controles y manipulaban grabaciones y registros para borrar cualquier rastro de su actividad. “Un peritaje contable reveló un incremento patrimonial injustificado de 100 a 120 millones de pesos en 2022”, señaló el ministro en su momento.

A su vez, explicó que uno de los expolicías estaría en Emiratos Árabes Unidos favoreciendo el contrabando, por lo que se emitió una circular azul de Interpol para lograr su ubicación y eventual captura internacional.

