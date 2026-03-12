Hombre de tercera edad en San Andrés habría abusado sexualmente de la hija de su expareja

La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre mayor que es señalado de haber abusado sexualmente de una menor de edad, hija de su expareja sentimental. Los hechos habrían ocurrido en la isla de San Andrés en mayo de 2022.



De acuerdo al material probatorio expuesto por el ente judicial, el caso ocurrió el 7 de mayo en una zona enmontada del sector denominado La Curva de la Virgencita. En dicha, este hombre de 62 años de edad habría abusado a un niña de tan solo 5 años después de llevarla de paseo en su motocicleta.

Precisamente fueron los familiares de la menor quienes se percataron que la niña fue víctima de abuso, por lo que denunciaron el hecho ante la Fiscalía. El hombre fue capturado el día 9 de marzo con orden judicial en mano por la Policía Nacional, en el barrio Loma Barack.



El ente acusador señaló que en el desarrollo de las audiencias preliminares un fiscal de la Seccional San Andrés Isla imputó al hombre el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pero el señalado no aceptó el cargo.

Cabe decir que este delito está contemplado en el artículo 208 del Código Penal Colombiano, el cual señala que “el que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años”.



¿Cómo denunciar abuso sexual en contra de menores?

Si usted identifica que un menor de edad fue víctima de violencia sexual, puede denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, a través de la línea 122 o en la página web www.fiscalia.gov.co , en el sistema de denuncia virtual: ¡ADenunciar! También puede acercarse a una URI (Unidad de Reacción Inmediata) o a la Comisaría de Familia más cercana. La invitación también es contactar a la línea 141 del ICBF para recibir más asesoría en el caso de que la víctima sea un menor de edad.



