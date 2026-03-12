En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
CASO UNGRD
SENADO
GANADORES CONSULTAS
TRAMPAS DIGITALES
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hombre de tercera edad en San Andrés habría abusado sexualmente de la hija de su expareja

Hombre de tercera edad en San Andrés habría abusado sexualmente de la hija de su expareja

La familia de la menor de edad fue la que se dio cuenta que la niña había sido víctima de abusos. El hecho ocurrió en 2022.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de mar, 2026
Comparta en:
Hombre capturado por abuso sexual en San Andrés
Los hechos ocurrieron cuando la menor de edad tenía 5 años.
Getty Images

La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre mayor que es señalado de haber abusado sexualmente de una menor de edad, hija de su expareja sentimental. Los hechos habrían ocurrido en la isla de San Andrés en mayo de 2022.

De acuerdo al material probatorio expuesto por el ente judicial, el caso ocurrió el 7 de mayo en una zona enmontada del sector denominado La Curva de la Virgencita. En dicha, este hombre de 62 años de edad habría abusado a un niña de tan solo 5 años después de llevarla de paseo en su motocicleta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Precisamente fueron los familiares de la menor quienes se percataron que la niña fue víctima de abuso, por lo que denunciaron el hecho ante la Fiscalía. El hombre fue capturado el día 9 de marzo con orden judicial en mano por la Policía Nacional, en el barrio Loma Barack.

El ente acusador señaló que en el desarrollo de las audiencias preliminares un fiscal de la Seccional San Andrés Isla imputó al hombre el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pero el señalado no aceptó el cargo.

Últimas Noticias

  1. Movilidad en Bogotá hoy 12 de marzo EN VIVO: paro docente genera afectaciones en vías principales
    X: Bogotá Tránsito
    BOGOTÁ

    Movilidad en Bogotá hoy 12 de marzo EN VIVO: paro docente genera afectaciones en vías principales

  2. Policías acusado por exigir dinero
    El caso salió a la luz en 2025 cuando las autoridades acumularon el material probatorio suficiente para detener a los señalados.
    Policía Nacional
    COLOMBIA

    Cinco expatrulleros acusados de exigirle plata a comerciantes en Medellín: pedían hasta 40 millones

Cabe decir que este delito está contemplado en el artículo 208 del Código Penal Colombiano, el cual señala que “el que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años”.

¿Cómo denunciar abuso sexual en contra de menores?

Si usted identifica que un menor de edad fue víctima de violencia sexual, puede denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, a través de la línea 122 o en la página web www.fiscalia.gov.co, en el sistema de denuncia virtual: ¡ADenunciar! También puede acercarse a una URI (Unidad de Reacción Inmediata) o a la Comisaría de Familia más cercana. La invitación también es contactar a la línea 141 del ICBF para recibir más asesoría en el caso de que la víctima sea un menor de edad.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia?
Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Policía Nacional

Abuso Sexual

Menores de Edad

San Andrés y Providencia

Fiscalía General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad