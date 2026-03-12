EPS Famisanar entregó medicamentos a paciente de cáncer después que su hija protestara encadenada

La imagen de Natali Páez protestando encadenada a una silla de una sede de EPS Famisanar, en Bogotá, le dio la vuelta al país. La razón de su manifestación estaba consignada en un letrero: “Mi mamá tiene cáncer de pulmón. Famisanar lleva cuatro meses sin entregar su medicamento”. Tras múltiples reacciones, la protesta de Páez funcionó para que la entidad promotora atendiera su llamado desesperado como hija. Así lo dio a conocer Famisanar en un comunicado oficial en el que señalaba que, después de tener conocimiento de este grave caso, activó los protocolos y acciones necesarias.



Y es que la señora Martha Ofelia Rodríguez, de 57 años de edad, padece de un cáncer de pulmón de etapa 4. Debido a esta condición, esta paciente depende de un medicamento muy específico: Selpercatinib, que es utilizado para el tratamiento de cáncer de pulmón y de tiroides. Para obtener el medicamento, Rodríguez y su hija habían recurrido a diversos mecanismos legales: PQRS ante Supersalud y tutelas, por mencionar algunos. Pero nunca hubo una respuesta efectiva.



Famisanar da razones tras demora del medicamento

En la mañana de este jueves, Famisanar divulgó un comunicado en el que revela que la entidad identificó fallas presentes en el trámite interno en el proceso de medicamentos. A raíz de ese hallazgo, la promotora de salud tomó correctivos y anticipó que adelantará acciones administrativas con los funcionarios que “obstaculicen o retrasen procesos relacionados con autorizaciones y entrega de medicamentos”.

De hecho, el agente interventor especial de Famisanar, Germán Gallo, fue quien tomó cartas en el asunto para hablar directamente con el gestor farmacéutico del medicamento para que se hiciera la entrega inmediata a la señora Rodríguez. “Lamentablemente estos son inconvenientes administrativos que ya fueron corregidos al interior de Famisanar para que esto no le vuelva a ocurrir a la paciente, a quien le pedimos disculpas y trabajamos todos los días para que estos hechos no sean recurrentes”, manifestó Gallo en un video. La EPS había adelantado que el Selpercatinib sería entregado a la paciente este jueves por la mañana. En efecto, así fue.



Noticias Caracol conoció que la entidad y Natali Páez llegaron a un acuerdo en la noche del miércoles, cuando esta joven firmó el recibido de una carta y llegó a casa con la promesa que el tan esperado fármaco llegaría pronto a sus manos. Para las 11 de la mañana de este jueves, tal como lo señaló la entidad, el medicamento fue entregado a otra de las hijas de la señora Rodríguez. El avance fue celebrado por Natali con un video que da fe de la entrega, quien a su vez agradeció a quienes la apoyaron.

“Lastimosamente en el sistema de salud de Colombia nos toca llegar a estas instancias para poder continuar tratamientos de pacientes que realmente necesitan atención médica y garantías”, dijo la hermana de Páez en un video que compartió en redes, esperando no tener que volver a llegar a tales instancias.



