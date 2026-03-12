En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así operaba la red criminal que suplantaba identidades en bancos de Colombia: huellas de látex

Así operaba la red criminal que suplantaba identidades en bancos de Colombia: huellas de látex

La Fiscalía estableció que los integrantes de esta red delinquían en ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio e Ibagué. Una de ellos trabajaba como asesora de un banco.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de mar, 2026
Banda Los Látex
Solo cuatro de los procesados aceptaron cargos.
Fiscalía General de la Nación

Una banda criminal conocida como ‘Los Látex’ suplanta a personas en entidades bancarias para obtener créditos de manera fraudulenta en varias ciudades de Colombia. La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis integrantes de este grupo delincuencial, en el que cada uno cumplía un rol específico. De hecho, una de las señaladas trabajaba como asesora de una entidad bancaria.

El ente judicial detalló que los integrantes de esta red delinquían en ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio e Ibagué. Las identidades de los presuntos implicados son Hermelinda Martínez, Javier García Ortiz, Jeiner Alfredo Comas Rodríguez, Horacio Rafael Sining, José Armando Baquero Sánchez y Lina María Rey Morales.

Así operaba la banda delincuencial

De acuerdo con la Fiscalía, los integrantes recopilaban datos personales y huellas dactilares de las víctimas que estaban disponibles en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Con esa información, los criminales fabricaban huellas falsas hechas de látex y cédulas adulteradas con las fotografías de miembros de la misma red.

Con solo estos dos elementos, lograban pasar los controles biométricos y parámetros de seguridad de los bancos. En ese esquema, Lina María Rey Morales tenía un papel clave: facilitar la aprobación de tarjetas de crédito y otros productos financieros.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió establecer que al menos 25 hechos delictivos estarían asociados con esta banda criminal. En total, se habrían apropiado de cerca de 274 millones de pesos, mediante compras, retiros y avances en cajeros automáticos.

Una fiscal de la Unidad de Delitos Informáticos de la seccional Tolima les imputó cargos por concierto para delinquir, violación de datos personales, hurto y acceso abusivo a un sistema informático, según la responsabilidad individual de cada integrante.

Solo cuatro de los procesados aceptaron los cargos, mientras que una juez de control de garantías ordenó que los integrantes de la banda cumplan medida de prisión domiciliaria.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia que contar?
Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co

