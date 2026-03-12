Movilidad en Bogotá hoy 12 de marzo EN VIVO: paro docente genera afectaciones en vías principales

El paro de docentes convocado por organizaciones del magisterio distrital se desarrolla este jueves en Bogotá con concentraciones, marchas y bloqueos intermitentes en algunos de los principales corredores viales de la ciudad. La jornada fue anunciada como una protesta de 24 horas para reclamar, entre otros puntos, el cumplimiento de acuerdos laborales, condiciones en el sistema educativo y garantías para el ejercicio sindical.

La movilización fue convocada para iniciar a las 9:00 de la mañana con un recorrido previsto desde el Centro Administrativo Distrital (CAD) hacia la Secretaría de Educación del Distrito (SED). De acuerdo con las organizaciones de maestros, la jornada busca visibilizar diversas preocupaciones relacionadas con decisiones administrativas recientes, cambios en algunos programas educativos y condiciones laborales del magisterio.

Mientras tanto, la SED indicó previamente que las clases en los colegios públicos deben desarrollarse con normalidad durante la jornada y reiteró que el calendario académico debe cumplirse. La entidad señaló que quienes participen en las movilizaciones dentro del horario escolar deberán reponer el tiempo de clase posteriormente el próximo sábado 14 de marzo, tiempo que tendrían que cumplir estudiantes afectados y docentes que participaron en movilizaciones.



Mientras avanzaba la movilización, las autoridades de tránsito comenzaron a reportar afectaciones viales en el centro y occidente de la ciudad.



Minuto a minuto movilidad en Bogotá hoy 12 de marzo

11:46 a. m.

TransMilenio reportó que los servicios troncales en la calle 26 implementan contraflujo entre la estación Centro Memoria y Corferias en sentido oriente – occidente, mientras que el paso opera con normalidad en sentido occidente – oriente.

La ruta KG43 continúa realizando retorno a la altura del CAD, y las estaciones Concejo de Bogotá y Ciudad Universidad siguen sin operar debido a la movilización.

Por su parte, varias rutas TransMiZonales continúan con desvíos en el corredor, entre ellas: 599, GA519, HA642, 731, 544A, 787A, GA501, C15, 56A, 192, 191, T26, T163, GA507, 579, 593, SE14, T11, HB631, HA605, HB608, 114A, 669, DL206, KA319, CA129, HA708, KA324, FA405 y 668.



11:37 a. m.

Agentes civiles de tránsito y el grupo guía realizan gestión del tráfico en la avenida El Dorado a la altura de la carrera 33, mientras la movilización avanza hacia el occidente. En este punto se registra afectación total tanto de la calzada mixta como de la exclusiva.



11:28 a. m.

Las autoridades de tránsito informaron que la calle 26 quedó habilitada en su totalidad en sentido hacia el oriente. Sin embargo, los manifestantes continúan avanzando hacia el occidente, lo que mantiene afectación total en ese corredor vial. Como rutas alternas, se recomienda a los conductores utilizar la calle 53 y la avenida Américas.



11:20 a. m.

TransMilenio informó que los servicios troncales en la calle 26 activaron desvíos en sentido oriente – occidente para continuar con la operación. Las rutas HK54 y LK10 están desviando por la calle sexta hacia la NQS y la carrera 33 en ambos sentidos. Por su parte, las rutas BK16 y KG43 realizan retorno a la altura del CAD.

Debido a la contingencia, las estaciones Concejo de Bogotá y Ciudad Universidad dejan de operar temporalmente.

Las rutas TransMiZonales mencionadas anteriormente continúan con desvíos en el corredor afectado mientras avanza la movilización.



11:15 a. m.

Las autoridades de tránsito reportaron afectación total de la avenida El Dorado (calle 26) en ambos sentidos debido al avance de la manifestación. En el lugar se mantiene acompañamiento de las autoridades para regular la movilidad. Como rutas alternas se recomienda tomar la avenida Américas o la calle 53.



11:10 a. m.

Manifestantes tomaron la troncal de la calle 26 y realizaron un bloqueo en la vía, lo que provocó que los servicios troncales de TransMilenio quedaran detenidos en ambos sentidos en este corredor.

Debido a la situación, varias rutas TransMiZonales continúan operando con desvíos, entre ellas: 599, GA519, HA642, 731, 544A, 787A, GA501, C15, 56A, 192, 191, T26, T163, GA507, 579, 593, SE14, T11, HB631, HA605, HB608, 114A, 669, DL206, KA319, CA129, HA708, KA324, FA405 y 668.



11:05 a. m.

Las autoridades de tránsito informaron que los manifestantes tomaron la avenida El Dorado (calle 26) en sentido occidente, lo que generó afectación total de la calzada en ese corredor. Debido a la situación, se realizó el cierre de la vía a la altura de la carrera 36 para manejar el flujo vehicular.

Como rutas alternas, la Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores utilizar la avenida Américas y la calle 53 hacia el occidente.

[11:05 p.m.] #GestiónDelTráfico | Manifestantes toman la Av. El Dorado al occidente. ⛔️Afectación total de la calzada.



🚧Se realiza cierre vía a la altura de la Cra. 36.



⭕️Vías alternas: Av. Américas y calle 53 al occidente. https://t.co/V6vwhAb2Za pic.twitter.com/PilQwujNv3 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 12, 2026

10:49 a. m.

TransMilenio reportó que nuevamente fue habilitado el carril exclusivo en la troncal NQS, lo que permitió restablecer el paso de los servicios troncales en ambos sentidos. Sin embargo, varias rutas zonales continuaban operando con desvíos.

Entre las rutas afectadas se encontraban: 599, GA519, HA642, 731, 544A, 787A, GA501, C15, 56A, 192, 191, T26, T163, GA507, 579, 593, SE14, T11, HB631, HA605, HB608, 114A, 669, DL206, KA319, CA129, HA708, KA324, FA405 y 668, entre otras.

A esa misma hora también se informó que el sindicato de docentes continuaba su movilización avanzando por la calle 26 hacia el oriente, lo que mantenía restricciones en ese corredor.



10:40 a. m.

El sistema de movilidad de la ciudad informó que los manifestantes empezaron a tomar la calle 26 en sentido oriente, generando afectación total en este corredor y también en la avenida NQS hacia el norte. Como alternativas viales se sugirió utilizar la avenida Comuneros, la carrera 50 y la avenida Circunvalar.

[10:40 a.m.] #GestiónDelTráfico | Manifestantes toman la Calle 26 al oriente.



❌Se tiene afectación total de la Calle 26 y de la Av. NQS al norte.



⭕️Vías alternas: Tomar Av. Comuneros, Cra. 50 y Av. Circunvalar. https://t.co/uysyvC5vPI pic.twitter.com/0kX8jCFOzy — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 12, 2026

10:38 a. m.

Minutos después, la situación cambió nuevamente. Manifestantes volvieron a bloquear la vía sobre la troncal NQS, lo que provocó la detención de los buses articulados y biarticulados en ambos sentidos. Los servicios quedaron represados hacia el norte a la altura de la estación CAD y hacia el sur en el sector de El Campín.

Ante esta situación, varias rutas TransMiZonales comenzaron a activar desvíos para evitar el corredor afectado. Las autoridades recomendaron a los usuarios prever mayores tiempos de desplazamiento durante la mañana.



10:30 a. m.

TransMilenio informó que, tras un bloqueo previo, los manifestantes habilitaron nuevamente el carril exclusivo de la troncal NQS. Con esto, los servicios troncales pudieron retomar su paso en ambos sentidos. Durante la contingencia, la flota había realizado cancelaciones de retornos al norte en la estación CAD y al sur en El Campín.



10:29 a. m.

Se mantenía la afectación vial sobre la avenida NQS hacia el norte debido al paso de los manifestantes. Las autoridades recomendaron tomar rutas alternas como la carrera 50 y la avenida Circunvalar para evitar congestiones en el sector.



10:12 a. m.

La Secretaría de Movilidad reportó una manifestación en la avenida NQS con calle 25A. Los participantes avanzaban por la calzada lenta en sentido norte. En ese momento, agentes civiles de tránsito y un grupo guía iniciaron labores para desviar el tráfico por la calzada rápida a la altura del sector de Méderi.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

