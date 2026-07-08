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Incendio consume depósito en Bello, Antioquia: varios reportes de la columna de humo

Los organismos de emergencia a esta hora controlan la conflagración en la zona.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 8 de jul, 2026
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Incendio en Bello
Incendio en Bello
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Los habitantes de Bello, Antioquia, fueron testigos de una enorme columna de humo negro en el municipio. Con alarma y sorpresa, muchas personas reportaron este hecho en sus redes sociales mientras esperaban la llegada de los organismos de emergencia y los reportes oficiales para conocer qué ocurrió en horas de la tarde de este miércoles 8 de julio.

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El hecho fue confirmado por la Alcaldía de Bello en sus canales oficiales, a través de redes sociales. Allí, la administración aseguró que el Cuerpo de Bomberos, en articulación con la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, está atendiendo la conflagración.

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De acuerdo con el reporte, la emergencia se registró en el Depósito de Maderas y Aserríos El Congolo, ubicado en la Diagonal 51 #44-40, barrio Las Granjas. Por el momento, no hay reporte de personas heridas o fallecidas. También se desconocen las causas que originaron las llamas en el lugar. El trabajo está centrado en no permitir que las llamas sigan esparciéndose en la zona y poder extinguir el fuego. Las investigaciones vendrán de manera posterior para poder establecer por qué ocurrió esta novedad.

La zona es principalmente comercial y tiene incluso parqueaderos, por lo que los organismos de socrro avanzan para atender la emergencia y evitar peores daños. El sector ya fue acordonado y la comunidad fue evacuada.

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De acuerdo con el Dagran, el inciedio ha sido controlado en un 60 %.

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Por otro lado, se registra otra conflgración en Bello. Se trata de un incneido forestal ocurrido en Nueva Jerusalén, sector La Palma. Está controlado en un 70 %.

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