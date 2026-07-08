Los habitantes de Bello, Antioquia, fueron testigos de una enorme columna de humo negro en el municipio. Con alarma y sorpresa, muchas personas reportaron este hecho en sus redes sociales mientras esperaban la llegada de los organismos de emergencia y los reportes oficiales para conocer qué ocurrió en horas de la tarde de este miércoles 8 de julio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El hecho fue confirmado por la Alcaldía de Bello en sus canales oficiales, a través de redes sociales. Allí, la administración aseguró que el Cuerpo de Bomberos, en articulación con la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, está atendiendo la conflagración.

De acuerdo con el reporte, la emergencia se registró en el Depósito de Maderas y Aserríos El Congolo, ubicado en la Diagonal 51 #44-40, barrio Las Granjas. Por el momento, no hay reporte de personas heridas o fallecidas. También se desconocen las causas que originaron las llamas en el lugar. El trabajo está centrado en no permitir que las llamas sigan esparciéndose en la zona y poder extinguir el fuego. Las investigaciones vendrán de manera posterior para poder establecer por qué ocurrió esta novedad.



La zona es principalmente comercial y tiene incluso parqueaderos, por lo que los organismos de socrro avanzan para atender la emergencia y evitar peores daños. El sector ya fue acordonado y la comunidad fue evacuada.



Incendio consume depósito en Bello, Antioquia: varios reportes de la columna de humo



Ampliación 👉 https://t.co/k653LKnkBB pic.twitter.com/gi4graLMOm — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 8, 2026

Publicidad

¡ATENCIÓN!



El Cuerpo de Bomberos de Bello, en articulación con la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, atiende incendio en un depósito de maderas en el barrio Las Granjas.



Esta es la columna de humo que ha sido visible desde diferentes lugares de la ciudad. pic.twitter.com/0866vHmDET — Alcaldía de Bello (@AlcaldiadeBello) July 8, 2026

De acuerdo con el Dagran, el inciedio ha sido controlado en un 60 %.

Publicidad

Por otro lado, se registra otra conflgración en Bello. Se trata de un incneido forestal ocurrido en Nueva Jerusalén, sector La Palma. Está controlado en un 70 %.