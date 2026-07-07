Así fue el recorrido de JJ Pinilla, periodista de Noticias Caracol que murió a los 63 años

El periodismo colombiano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jhon Jairo Pinilla, conocido entrañablemente en los medios de comunicación como “JJ” Pinilla. A sus 63 años, el veterano comunicador dejó este mundo en Bogotá, dejando tras de sí una estela de respeto, admiración y un vacío profundo en la redacción de Noticias Caracol, donde laboró durante los últimos 16 años.



Originario de Manizales, Pinilla forjó su carrera con una disciplina inquebrantable. Su formación académica en la Uninpahu fue el cimiento de una trayectoria de 36 años que lo llevó por los medios más importantes del país, incluyendo RCN Radio, el Noticiero Nacional, 24 Horas y el diario El Tiempo. Sin embargo, fue en la televisión donde su rostro y su voz se convirtieron en sinónimo de rigurosidad y profundidad, especialmente en los ámbitos de las leyes y la economía, temas que manejaba con una precisión quirúrgica.

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Para sus colegas, la partida de “JJ” no es solo la pérdida de un profesional excepcional, sino el adiós a un amigo incondicional. En los pasillos de la redacción, se le recuerda como la "mejor combinación de periodismo y amistad". Sus compañeros destacan que era una persona capaz de "darlo todo por los amigos y, al mismo tiempo, darlo todo por el oficio". Esta dualidad lo convirtió en una de las figuras más queridas y respetadas del gremio.

Dentro de su labor en Noticias Caracol, Pinilla trascendió el rol de reportero para convertirse en un mentor y formador de nuevas generaciones. Muchos de los periodistas que hoy lideran las noticias en Colombia lo consideran un "padre" profesional. "Cuando entramos, nos enseñó cómo es el ejercicio del día a día, pero sobre todo a tener rigurosidad y saber cómo narrar las historias", relatan quienes tuvieron el privilegio de aprender de él. Su conocimiento era tan vasto que en la redacción era consultado como la "Biblia jurídica", marcando siempre la línea editorial para quienes se aventuraban en el complejo campo del periodismo judicial.



Sus amigos y allegados subrayan que su ética no era solo una postura profesional, sino un estilo de vida. Pinilla creía firmemente que el periodismo es una familia encargada de escribir la historia de un país, y bajo esa premisa, siempre buscaba "la frase justa y el tono adecuado" en cada uno de sus informes. Incluso en temas complejos, su enfoque era un "mar de conocimiento con mucha profundidad", sirviendo como un faro de orientación para sus colegas ante cualquier duda técnica.



Casado con Patricia y padre de tres hijos, su faceta personal era tan íntegra como la pública. Se le describe como un hombre de gran corazón, serio, responsable y con una calidad humana que dejaba enseñanzas a cada paso. Apenas el pasado 11 de octubre de 2024, el noticiero le había rendido un sentido homenaje con motivo de su jubilación, celebrando su retiro tras décadas de entrega. En aquel momento, se exaltó su hoja de vida impecable, donde el lema "primero la gente" no fue solo un eslogan de empresa, sino la brújula que guio cada una de sus historias.

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La noticia de su muerte recordó que el buen periodismo se construye con precisión, pero sobre todo con humanidad. Jhon Jairo Pinilla se fue, pero su legado permanece vivo en cada reporte que busque la verdad con rigor. Como dicen sus compañeros en su despedida final: "JJ, honraste tu palabra". Su ejemplo continuará siendo el norte para quienes creen que informar es, ante todo, un acto de servicio y respeto por la ciudadanía. Paz en su tumba.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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