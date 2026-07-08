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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Transmilenio se pronuncia sobre caso de mujer que murió en estación Venecia: hipótesis preliminar

Transmilenio se pronuncia sobre caso de mujer que murió en estación Venecia: hipótesis preliminar

La mujer murió en la noche de este martes en la estación Venecia de Transmilenio, en el sur de Bogotá. El sistema de transporte emitió un comunicado en el que entregó detalles de lo ocurrido.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 8 de jul, 2026
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Editado por: William Moreno Hernández
Estación Venecia, en Bogotá.
Estación Venecia, en Bogotá.
Captura de video

Como lo reportó este miércoles El Ojo de la Noche de Noticias Caracol, en la noche de este martes se registró un lamentable caso en Transmilenio. En la estación Venecia, en el sur de Bogotá, una mujer murió luego de, presuntamente, haber caído de la plataforma del paradero. Según la versión de algunos testigos, la mujer perdió la vida al ser arrollada por un bus de ese sistema de transporte.

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En un comunicado emitido este miércoles, Transmilenio se pronunció sobre el caso y señaló que, según información preliminar, "la mujer habría intentado ingresar a la estación por un acceso no autorizado y, por causas que son materia de investigación, perdió el equilibrio y cayó a la calzada exclusiva".

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Cabe anotar que otras versiones apuntaron inicialmente a que la mujer se encontraba descendiendo del bus articulado cuando este arrancó y la arrolló. La mujer, decían, había caído en el espacio entre el paradero y el bus.

De cualquier forma, Transmilenio aclaró que tan pronto se reportó la emergencia, "se activaron los protocolos de atención y al lugar acudió personal de emergencias para brindar la asistencia correspondiente".

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Por lo pronto, las autoridades asumieron la atención del caso y adelantan las investigaciones para establecer con precisión las circunstancias de este hecho.

Transmilenio lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y personas cercanas de la víctima. También dijo estar a disposición para colaborar con las autoridades durante el desarrollo de la investigación.

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Por último, el sistema de transporte hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar únicamente los accesos autorizados y evitar el ingreso indebido a las estaciones. "Estas conductas representan un alto riesgo para la vida y la integridad de quienes transitan por el sistema", se lee en el comunicado.

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