Contraloría reconoce Gobierno electo de De la Espriella y entregará información del estado del país

La Contraloría General de la República anunció que instalará una mesa técnica de acompañamiento sectorial con la presencia del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Esto se da luego de que esta entidad reconociera el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella, quien se posesionará como presidente de la República el próximo 7 de agosto.

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En la mesa técnica la Contraloría "entregará diagnósticos que recogen el estado actual de los sectores estratégicos del país, análisis de indicadores , riesgos identificados, advertencias emitidas por el órgano de control, entre otros temas prioritarios para el Gobierno entrante", según revelaron en un comunicado.



La entidad también agregó que "culminado el proceso electoral y efectuado el pronunciamiento de la autoridad competente, corresponde a todas las instituciones actuar con responsabilidad, serenidad institucional y respeto por el orden constitucional". La comunicación se da poco después del anuncio por parte de los gobiernos entrante y saliente de la suspensión del proceso de empalme. De la Espriella informó a través de sus redes sociales que le dio instrucciones a su vicepresidente electo para que suspenda "de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo".

Sobre la información que entregará la Contraloría, la entidad aseguró que "se trata de información construida desde la vigilancia fiscal, basada en evidencia técnica y orientada a que el nuevo Gobierno conozca, con claridad y oportunidad, los asuntos que demandan atención prioritaria". Por último, desde la entidad hicieron "un llamado respetuoso a la sensatez y a la prudencia pero ante todo al sentido de responsabilidad que demanda este proceso de transición".

