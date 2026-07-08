Delincuentes aprovecharon el partido de Colombia para cometer robo masivo en Centro Comercial

Lo que debía ser una jornada para acompañar a la Selección Colombia en su partido frente a Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una doble tristeza para varios ciudadanos en Bogotá. Mientras la atención estaba concentrada en el encuentro deportivo, un grupo de delincuentes habría cometido un robo masivo en el parqueadero del Centro Comercial y Empresarial Plaza Claro, afectando a varios vehículos.



El caso salió a la luz cuando los propietarios regresaron a los sótanos del parqueadero al finalizar el compromiso y encontraron daños en sus automóviles, además del hurto de autopartes. La situación generó preocupación entre los visitantes, quienes acudieron a las autoridades para denunciar lo sucedido.



Varios vehículos resultaron afectados en el parqueadero

Los hechos ocurrieron en los parqueaderos del Centro Comercial Plaza Claro, ubicado sobre la carrera 68A con calle 24B, en Bogotá, uno de los lugares donde numerosas personas decidieron reunirse para seguir la transmisión del encuentro entre Colombia y Suiza.

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Según Blu Radio, alrededor de diez vehículos presentaban el robo de espejos retrovisores, los cuales fueron desprendidos de sus bases mientras sus propietarios permanecían dentro del centro comercial viendo el partido.

Tras descubrir el robo, las personas afectadas acudieron al Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía para presentar las respectivas denuncias.



Posteriormente, sostuvieron reuniones con el personal de seguridad del centro comercial con el propósito de obtener acceso a las grabaciones de las cámaras de vigilancia, material que podría contribuir a identificar a los responsables del hurto.



De acuerdo con la información conocida, las autoridades comenzaron la recopilación de testimonios para establecer cómo ocurrieron los hechos y avanzar en la identificación de quienes participaron en este robo masivo.

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Mientras tanto, las víctimas manifestaron cuestionamientos sobre las medidas de seguridad implementadas durante una jornada que registró una importante concentración de visitantes.

Por el momento, se desconoce si hubo otros elementos robados delos vehículos.



¿Qué dijo Plaza Claro?

Tras conocerse el caso, Multiplika, empresa administradora del Centro Comercial y Empresarial Plaza Claro, emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que lamentó lo sucedido.

"Lamentamos profundamente la situación de seguridad presentada el día de ayer en nuestras instalaciones, la cual afectó los vehículos de algunos de nuestros visitantes. Para la administración del Centro Comercial, la tranquilidad y confianza de nuestros clientes es la máxima prioridad", señaló la compañía.

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La empresa indicó además que, una vez detectó la situación, "se activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad y atención establecidos" y que se puso "a disposición de los usuarios afectados para recibir sus reportes y acompañarlos en la atención de esta situación".

En el mismo comunicado, Multiplika informó que el Centro Comercial Plaza Claro, junto con la empresa de seguridad privada encargada del complejo, adelantará "el reconocimiento económico de los daños materiales ocasionados, conforme al procedimiento que se establecerá para tal fin".

La administración también aseguró que está colaborando con las autoridades competentes, entregando "el material de registro tecnológico y de cámaras de seguridad para facilitar la investigación y dar con los responsables de este hecho".

Adicionalmente, informó que, en conjunto con la firma de seguridad privada, reforzó de manera inmediata los esquemas de vigilancia y control en todas las áreas de parqueadero, fortaleciendo las medidas de prevención para la seguridad de los visitantes.

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Finalmente, la empresa reiteró su compromiso con la comunidad y aseguró que continuará trabajando "incansablemente por mantener a Plaza Claro como un espacio seguro para todos".

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co