Reportan grave incendio en Bucaramanga: 20 viviendas han resultado afectadas

Una grave emergencia fue registrada sobre las 4:40 de la mañana en el barrio Zarabanda, en el occidente de Bucaramanga, departamento de Santander. El reporte oficial del Cuerpo de Bomberos de la ciudad indica que un grave incendio fue reportado y de inmediato se activó el plan de respuesta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Se dio el despliegue de cuatro vehículos de atención, 14 unidades operativas, un carrotanque, una camioneta de ataque rápido y dos máquinas contra incendios. Hasta el momento 20 viviendas resultaron afectadas por el incendio, de las cuales 12 se consumieron totalmente por las llamas.

"El siniestro, que duró 3 horas, movilizó a 14 bomberos y se utilizaron 10,000 galones de agua. Dos personas resultaron heridas y fueron atendidas. Las causas del incendio son desconocidas, y se reportó dificultad de acceso debido a vehículos obstruyendo el paso", se lee en un comunicado del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga.



Noticia en desarrollo...

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL