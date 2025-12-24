En vivo
COLOMBIA  / Incendio en hostal de Neiva deja tres personas y dos perritos fallecidos

Incendio en hostal de Neiva deja tres personas y dos perritos fallecidos

El Cuerpo de Bomberos de Neiva atendió la emergencia ocurrida en la madrugada anterior a la Nochebuena.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 24 de dic, 2025
Incendio en Neiva
La conflagración se propagó rápidamente.
