Incendio en hostal de Neiva deja tres personas y dos perritos fallecidos

En las últimas horas se registró un grave incendio en Neiva, capital del departamento del Huila. Según los reportes oficiales, los hechos ocurrieron en un hostal del centro de la ciudad y, lamentablemente, las autoridades confirmaron la muerte de tres personas.



De acuerdo con lo informado por la periodista de Noticias Caracol, Andrea Beltrán, la situación se reportó aproximadamente a las 4:00 de la mañana de este 24 de diciembre de 2025, en pleno centro de la ciudad, específicamente en la calle sexta número 1H-41. La emergencia generó preocupación y evidente pánico entre la ciudadanía, mientras las autoridades trabajaron para controlar la conflagración.

Una vez la situación fue controlada, las autoridades confirmaron el fallecimiento de tres personas y dos caninos. El teniente del Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva, Elmer Pérez, explicó los detalles de la emergencia. “Aproximadamente a las 4:21 de la mañana se recibió una llamada de emergencia informando de un incendio estructural”.

Según el oficial, tras recibir el reporte se activaron los protocolos de atención: “Desplazamos dos vehículos de bomberos y una camioneta logística; al llegar al sitio encontramos un incendio muy avanzado y muy propagado”.



Pese a la magnitud de la emergencia, el Cuerpo de Bomberos logró controlar la situación, evitando que las llamas se propagaran a otros establecimientos y viviendas cercanas. Además, lograron extinguir el fuego en el segundo piso del hostal, el cual, según admitió el teniente Elmer Pérez, quedó en "pérdida total".



"Al realizar las labores de verificación e inspección, desafortunadamente encontramos tres cuerpos, todos hombres, y dos caninos", explicó Pérez. El departamento de la Policía Sijín se encargó del procedimiento para el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas.

La Medicina Legal será la entidad encargada de determinar la identidad de las personas y las causas de su muerte. "Presumimos inicialmente que fue por inhalación de monóxido de carbono, porque las personas no están calcinadas ni presentan quemaduras", añadió Pérez. Las autoridades continúan con la investigación para establecer las causas que originaron este grave incendio.

Noticia en desarrollo