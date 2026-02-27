Adiós a estos dos puentes festivos en Colombia: calendario 2026 tiene varios cambios

El calendario de festivos en Colombia para 2026 tendrá ajustes que modificarán la manera en que millones de personas planean viajes, descansos prolongados y actividades familiares. Aunque el año contará con 18 días festivos, uno más que en 2025, dos de los puentes más esperados desaparecerán debido a la forma en que coinciden las fechas religiosas dentro del calendario. Estas modificaciones se dan dentro del marco de la Ley Emiliani, la normativa que desde 1983 traslada la mayoría de los festivos al lunes siguiente con el fin de favorecer fines de semana largos y dinamizar el turismo interno.

El 2026 vuelve a posicionar a Colombia como uno de los países con más días festivos de la región, solo siendo superado por Chile y Argentina, según estudios internacionales que analizan este tipo de calendarios. Pese a este número elevado de fechas especiales, no todas las jornadas permitirán puentes festivos, ya que algunas celebraciones no están sujetas a traslado o no coinciden con días que permitan extender el descanso. Este año, la aplicación del calendario religioso y cívico elimina dos puentes clave que tradicionalmente generan alta movilidad turística.



Colombia se despide de dos puentes festivos en 2026

El primer ajuste importante afecta el Día de la Ascensión de Jesús, una celebración religiosa que en 2025 cayó el lunes 2 de junio, generando un puente festivo en plena temporada alta de viajes. Para el 2026, la conmemoración será el lunes 18 de mayo, lo que, aunque mantiene el lunes como día de descanso, reduce su impacto por ubicarse en un periodo ordinario del calendario, lejos de la etapa de vacaciones escolares de mitad de año. Esto se traduce en un puente que pierde relevancia turística y que muchos viajeros consideran una cancelación en términos de atractivo y conveniencia.



La modificación implica que quienes acostumbran viajar en junio ya no contarán con ese descanso extendido dentro de los días de mayor movimiento recreativo. Aunque sigue siendo un lunes festivo, no generará el mismo comportamiento social y económico observado en años recientes.



El segundo ajuste tiene mayor impacto simbólico y cultural. El Día de las Velitas —celebrado cada 8 de diciembre por la festividad de la Inmaculada Concepción— permitió durante 2025 un puente largo del 6 al 8 de diciembre, un descanso que tradicionalmente marca el inicio de la temporada navideña. Sin embargo, en 2026 esta fecha caerá martes, lo que elimina cualquier posibilidad de fin de semana extendido.

Al tratarse de una fecha religiosa inamovible, no aplica la Ley Emiliani, por lo que no se trasladará al lunes. La consecuencia es clara: no habrá puente y el descanso será aislado en mitad de la semana, reduciendo la movilidad habitual que caracteriza este momento del año. Familias que solían viajar para encender velitas en conjunto verán limitado este plan, al igual que sectores como el transporte, la hotelería y el comercio.



Nuevo puente festivo en 2026

Pese a la pérdida de estos puentes, el calendario 2026 incluye un beneficio particular: el 20 de julio, Día de la Independencia, caerá lunes por primera vez en siete años, lo que permitirá un puente festivo natural. Esta coincidencia no se daba desde 2019 y compensa parcialmente los ajustes que afectan los otros dos descansos largos.

Colombia tendrá así 18 festivos, de los cuales 11 se trasladarán al lunes más cercano. Mientras meses como mayo, junio y agosto seguirán ofreciendo varias pausas, febrero y septiembre permanecerán sin días festivos. Esta distribución configura un panorama de descanso desigual, en el que algunos momentos del año concentran varias oportunidades, mientras que otros transcurren sin fechas especiales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL