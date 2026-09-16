Alcalde de Facatativá advierte que el municipio podría quedarse sin agua en 12 días si no llueve

La situación se presenta en medio del fortalecimiento del fenómeno de El Niño, que ha reducido las precipitaciones en diferentes regiones del país y ha generado preocupación por la disponibilidad del recurso hídrico.



“Podemos tener agua en el municipio de Facatativá desde la fecha entre 11 y 12 días si no vuelve a llover”, señaló el alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, durante un informe sobre la situación que atraviesa el municipio.

Preocupación por los niveles de los embalses

El panorama es especialmente complejo en las fuentes de abastecimiento de Facatativá. De acuerdo con el reciente reporte de Noticias Caracol, el municipio cuenta con cinco embalses que normalmente acumulan en conjunto más de un millón de metros cúbicos de agua.

Sin embargo, actualmente el sistema cuenta con una capacidad de tan solo 170, según la información conocida. Uno de estos embalses es el de Mancilla, donde no ha vuelto a llover.



Mientras se busca evitar que la situación avance hacia un desabastecimiento mayor, la Empresa de Aguas de Facatativá implementa medidas para mantener el suministro a la población.



“Hoy el grueso de la población tiene agua en sus casas y también estamos con carrotanques y tractomulas abasteciendo tanques de compensación en las partes altas, que permiten que le llegue por tubería el agua a los ciudadanos”, explicó Gustavo Vargas, gerente de la Empresa de Aguas de Facatativá.

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Aun así, la escasez ya comienza a sentirse en diferentes sectores. Algunos habitantes enfrentan cortes de agua que pueden alcanzar las 12 horas, mientras que en otras zonas se requiere el suministro mediante carrotanques.

“No, pues nos ha afectado muchísimo. Pues para lavar la loza, la comida... automáticamente para todos los oficios diarios de la casa, no hay agua prácticamente. Acá estamos colapsados”, manifestó Cristian Cuéllar, habitante del municipio.

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¿Qué está pasando con el fenómeno de El Niño?

La situación de Facatativá ocurre mientras el Ideam reporta un fortalecimiento de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

En su actualización del 10 de septiembre de 2026, el instituto señaló que se completó el cuarto trimestre móvil consecutivo con condiciones de El Niño presentes tanto en la atmósfera como en el océano Pacífico ecuatorial. Además, indicó que existe una probabilidad del 75 % de que el fenómeno sea el más intenso de los últimos 76 años.

Para el último trimestre de 2026 y el primero de 2027, los modelos climáticos proyectan la persistencia del fenómeno con una intensidad muy fuerte. El Ideam también señaló que existe una probabilidad superior al 90 % de que se presente un evento de intensidad muy fuerte durante el último trimestre de este año.

El instituto advierte que este escenario puede generar una reducción significativa de las precipitaciones, especialmente en regiones como la Andina, Pacífica y Caribe, además de disminuciones en los caudales de ríos y quebradas y menores niveles en embalses y reservorios.





Autoridades mantienen medidas ante la escasez

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, también se refirió a la situación de Facatativá. Según el informe, la entidad relaciona la actual escasez con la disminución de las lluvias asociada al fenómeno de El Niño, pero también cuestionó decisiones tomadas durante anteriores administraciones del municipio frente al uso del agua subterránea y superficial.

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El director de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros, afirmó: “Es culpa de quienes han estado al frente del destino de este municipio en los últimos 30 años que otorgaron licencias de construcción sin tener en cuenta la capacidad ecosistémica del territorio”.

El Ideam, por su parte, recomienda fortalecer los planes de contingencia para la gestión del recurso hídrico, promover el ahorro y uso eficiente del agua y mantener activos los mecanismos de monitoreo y alerta temprana.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co