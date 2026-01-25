Indignación en Cartagena por carrera ilegal de caballos en vía pública; autoridades se pronunciaron

Un video compartido en redes sociales dejó en evidencia el maltrato animal que sufrieron cinco caballos en Cartagena, capital de Bolívar, mientras hacían una carrera ilegal. El hecho motivó la intervención inmediata de las autoridades, quienes rechazaron el uso indebido de quinos y anunciaron denuncias por maltrato animal contra los responsables.

Diversos clips muestran a los animales corriendo por un barrio a grandes velocidades, sin ningún tipo de supervisión. Tras varias denuncias ciudadanas, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) intervino en el caso. "Indignación total y la verdad uno se pregunta, ¿qué piensan esas personas que que se atrevan a hacer esto? ¿A utilizar los animales en unas condiciones tristes, flacos, delgados, y maltratarlos en Cartagena?", aseguró Adolfo Pérez, director de la Umata Cartagena.



Los ciudadanos manifestaron su inconformidad ante este hecho. "Muchas veces ellos son los mejores amigos de uno. Eso me causó mucho desconcierto ver la escena", añadió Zegreth González, ciudadano testigo de lo sucedido.



Según los expertos, para este caso puntual, los equinos se pueden ver expuestos a severas afectaciones físicas. "Lo primero que puede ocurrir son fracturas.. en este caso al animal involucrado, que es el equino. Además de eso, una lesión o una dislocación", explicó Kevin Urango, médico veterinario y zootecnista.

Estos casos resultan impertinentes en medio de las estrategias que adelantan las autoridades con la transición de vehículos de tracción animal, sustitución y bienestar de especies. Por eso, para velar por los derechos de los animales, las autoridades tomarán acciones con los involucrados.

"Van a ser denunciadas por maltrato animal. La denuncia la colocamos el día lunes, porque debe de servir para ejemplo. Si nosotros no hacemos nada, la gente cree que somos débiles, que somos blandos y es totalmente lo contrario", aseveró el director de la Umata Cartagena. En este operativo, cinco caballos y un asno fueron recuperados por la Policía ambiental, y ya se encuentran vigilados por las autoridades de la capital de Bolívar mientras se restablecen.

