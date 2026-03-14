Última pista sobre desaparición de David Acosta: revelan video clave tras salir de casino en Bogotá

Continúa la angustiosa búsqueda de David Acosta Botina, joven ingeniero de petróleos de 27 años que fue visto por última vez en la madrugada del 1 de marzo en el norte de Bogotá. Mientras pasan los días sin noticias claras sobre su paradero, nuevas imágenes de cámaras de seguridad son pieza clave dentro de la investigación que adelantan las autoridades.



Un video conocido recientemente y revelado por Blu Radio muestra lo que serían los últimos movimientos registrados del joven antes de desaparecer.

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De acuerdo con la información divulgada por ese medio, las grabaciones muestran a David Acosta hacia la 1:05 de la madrugada, momento en el que abandona el establecimiento de juegos. En el video se observa al joven caminando presuntamente con dinero en la mano y su teléfono celular, segundos antes de tener un breve contacto con dos personas en las inmediaciones del lugar.

Según relató su madre, Piedad Botina, en entrevista con Blu Radio, en las imágenes se aprecia cómo el ingeniero tropieza con dos individuos mientras camina cerca del casino.



“Él comete un error, sale del casino como contando una plata más el celular en la mano, se tropieza con dos personas cuando se ve en el video, pero esas dos personas como que se suben a un carro y ahí es donde se pierde el rastro”, afirmó su mamá.



Las cámaras registran que el joven gira en una esquina del sector y sigue caminando solo. Sin embargo, a partir de ese punto su rastro se pierde completamente en los registros de video disponibles hasta el momento, lo que ha dificultado reconstruir con precisión lo ocurrido después.

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El ingeniero había salido inicialmente de su casa con la intención de comprar unas camisas que necesitaba para su trabajo, pero durante el transcurso de la noche, por razones aún desconocidas, terminó en un casino cercano al centro comercial El Retiro, en el norte de la ciudad.

El último rastro de David Acosta

De acuerdo con declaraciones entregadas por familiares a medios de comunicación, el joven fue visto en distintos puntos del sector comercial antes de que las grabaciones de la madrugada lo captaran saliendo del casino.

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Su madre también recordó cómo transcurrieron las horas previas a que se perdiera contacto con él. Según explicó, la última comunicación indirecta ocurrió cuando el joven avisó que saldría a comprar ropa para su trabajo.

“David me llamó a las 4:40 (de la tarde) que fue a comprar unas camisas porque le exigían en la multinacional que tenía que ir de traje”, relató.

Con el paso de las horas, la preocupación comenzó a crecer en la familia al notar que el joven no regresaba a casa ni respondía el teléfono.

“A las 11 y algo le empiezo a escribir al celular que dónde está, que se venga ya. Luego le marco y no me contesta, y a la 1:11 ya le escribo y ya está desconectado del teléfono”, explicó.

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La familia decidió iniciar la búsqueda desde el mismo día al notar que su comportamiento no era habitual. “Si se va a tomar algo me llama y me dice: ‘mamá, me voy a demorar en llegar’. Ese mismo día salimos a buscarlo porque no era usual que él se perdiera”, contó su madre.

Uno de los elementos que también ha llamado la atención dentro del caso es que, al momento de desaparecer, el ingeniero portaba varios objetos de valor. Entre ellos se encontraban un reloj y algunas joyas elaboradas en oro blanco, además recientemente había recibido su salario.

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“Él llevaba una manilla en circones de plata, otra manilla en oro blanco con diamantes y una cadena con una esmeralda, además de un reloj”, indicó su madre en entrevista al medio.

Otro hecho que forma parte de la investigación es la aparición posterior de su teléfono celular. Días después de la desaparición, el dispositivo fue ubicado en manos de una ciudadana argentina. Sin embargo, según explicó la familia, la mujer no habría podido aclarar cómo llegó el equipo a su poder.

“Se hizo la averiguación sobre la persona que tenía ese teléfono y ella dice que le vendieron una SIM card porque no es colombiana, es argentina, pero cuando se le pregunta por el celular cómo lo obtuvo, no da respuesta”, aseguró.



La familia ha recibido llamadas extorsivas

A esto se suman las llamadas de presuntos extorsionistas que han recibido los familiares del ingeniero. En algunos de esos contactos se han pedido sumas de dinero a cambio de información sobre su paradero.

“Yo sí he recibido llamadas extorsivas para que haga el rescate de él, pero les pido prueba de supervivencia y no me la dan”, afirmó la madre, quien señaló que en esas comunicaciones han llegado a pedir entre 10 y 20 millones de pesos.

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Piedad Botina también aseguró que desconocía que su hijo frecuentara casinos, algo de lo que, según explicó, solo se enteró recientemente tras su desaparición.

Mientras tanto, organismos de investigación continúan revisando más grabaciones de cámaras de seguridad del sector y adelantando diferentes diligencias para tratar de reconstruir la ruta que siguió el ingeniero después de salir del casino.

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En medio de la incertidumbre, la familia Acosta Botina mantiene activo el llamado a la ciudadanía para que cualquier persona que tenga información pueda comunicarla a las autoridades.

“Como mamá les pido que me ayuden a buscar a mi hijo porque no tengo paz ni tranquilidad”, expresó visiblemente afectada, mencionando que ha sido una situación difícil para toda la familia .

"Lo que yo más les pido es que, por favor, me devuelvan a David. O si tú, David, hiciste algo, regresa; acá te estamos esperando y siempre te vamos a apoyar. Si algo pasó, o el que lo tenga, que se reporte y pida. No vamos a involucrar a las autoridades ni a hacer nada en contra, simplemente háganlo aparecer, por favor. Es todo lo que les puedo decir. Gracias", finalizó.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co