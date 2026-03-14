Joven flautista colombiana busca apoyo para llevar su música a un concurso internacional en China

La música puede abrir caminos inesperados. Para Mariam Bermúdez, una joven colombiana que ha dedicado buena parte de su vida a la interpretación de la flauta, ese camino hoy apunta hacia China, específicamente a Hong Kong. Allí se realizará la cuarta edición de la Competencia Internacional de Flauta, una oportunidad que podría convertirse en uno de los momentos más importantes de su trayectoria artística. Sin embargo, para llegar hasta ese escenario, necesita algo más: requiere apoyo económico para poder viajar y participar.



Mariam tiene 18 años y su historia está marcada por la música desde los primeros años de vida. Según contó en diálogo con este medio, sus padres la tuvieron cuando eran muy jóvenes por lo que no pudieron hacerse cargo de su crianza. Desde entonces fue su abuela materna quien asumió ese papel, convirtiéndose en la figura que la ha acompañado durante todo su crecimiento. A ella, con cariño, Mariam la llama mamá.

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La música ya estaba presente en su entorno familiar. Su madre biológica tocaba el clarinete cuando era niña, y esa relación con los instrumentos motivó que, desde muy pequeña, Mariam se acercara al mundo musical. A los tres años fue inscrita en un proceso de iniciación musical en el municipio de Tocancipá, donde comenzó a explorar ese universo que con el tiempo terminaría definiendo su vocación.

Cuando cumplió seis años llegó el momento de escoger un instrumento. Su primera idea fue elegir el clarinete para seguir los pasos de su mamá, pero su abuela le sugirió buscar algo diferente.



Poco después ocurrió un momento que terminaría definiendo su camino musical. Durante una reunión familiar en la que celebraban el ascenso de un tío suyo en la vida militar, la banda de la escuela militar interpretó el himno nacional. En medio de aquella presentación, un instrumento captó su atención.



Era el piccolo, una pequeña flauta de color oscuro que sobresalía por su sonido potente. “Vi el piccolo, la flauta pequeña toda negrita, y me llamó la atención junto a mis mamás porque sonaba durísimo y para nosotras no era tan común”, recordó. Desde ese momento supo que ese sería su instrumento.

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Así comenzó su formación como piccolista. El piccolo, según explicó, es considerado una especie de “hijo” de la flauta traversa, fue el primer instrumento que aprendió a tocar. Además, Mariam era muy pequeña y sus manos aún no alcanzaban para interpretar la flauta traversa.

Durante varios años se formó en ese instrumento hasta que, cuando cumplió diez años, pudo dar el siguiente paso en su proceso musical. Fue entonces cuando comenzó a estudiar la flauta traversa, instrumento con el que continúa su formación actualmente.

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Para Mariam, la flauta representa mucho más que un instrumento musical. En sus palabras, simboliza elegancia, además de ser el medio a través del cual ha construido su identidad artística.

Cortesía

El sueño de representar su proceso artístico

Fue precisamente esa pasión la que la llevó a tomar una decisión que ahora podría cambiar su historia: inscribirse en la Competencia Internacional de Flauta que se realiza en Hong Kong. Según relató, lo hizo sin grandes expectativas. “Me inscribí a un concurso en Hong Kong, sin ninguna esperanza”, contó en un video publicado en redes sociales.

La sorpresa llegó semanas después, en una madrugada en el que un correo electrónico apareció en su bandeja de entrada, "vi un correo extraño; todo estaba en chino”, explicó.

Al principio pensó que se trataba de publicidad o de algún mensaje sin importancia. Incluso lo recordó con humor: “No entendía nada, pensé que era publicidad de Temu”.

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Sin embargo, decidió traducir el correo y descubrió que la noticia era completamente distinta. El mensaje confirmaba que había avanzado a la ronda final del concurso en la categoría Solo – Nivel Senior. “Entre músicos de todo el mundo estaba yo”, relató con emoción.

Para Mariam, este logro no es casualidad. Detrás hay años de práctica, disciplina y dedicación a la flauta. “Literalmente he crecido con este instrumento y lo que empezó como algo que hice sin expectativas hoy es la oportunidad más grande de mi vida”, expresó.

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¿Cuándo es el concurso y cómo se puede apoyar?

El evento se llevará a cabo del 1 al 6 de abril en Hong Kong, región administrativa especial de China. Para poder participar, Mariam debe viajar entre el 26 y el 28 de marzo.

Sin embargo, alcanzar ese objetivo implica un desafío económico importante. Los costos estimados para cubrir diferentes gastos incluyendo la inscripción al concurso ascienden a cerca de 22 millones de pesos colombianos, es decir, aproximadamente 6.000 dólares.

“Esto cubriría tiquetes, alimentación, hospedaje e inscripción”, explicó. No obstante, hasta el momento no ha logrado reunir el dinero necesario para asegurar su participación.

Ante esta situación, decidió contar su historia en redes sociales y comenzar una recolecta para financiar el viaje. En el video donde relata cómo recibió la noticia de su clasificación, también compartió las cuentas y medios a través de los cuales las personas pueden apoyarla.

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Asimismo, anunció una serie de conciertos pro fondos en la capital del país. El repertorio, enfocado en música andina colombiana, se presentará el domingo 15 de marzo (7:00 p.m.) en la Carrera 17 #32A-28 y el jueves 19 de marzo (6:30 p.m.) en el Auditorio Luis Carlos Galán de la Universidad Javeriana. Ambos eventos funcionarán bajo la modalidad de entrada libre con aporte voluntario de los asistentes.

Más allá del aporte económico, la joven también ha pedido ayuda compartiendo su historia. Para ella, cada persona que difunde su mensaje acerca la posibilidad de hacer realidad este sueño.

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Hoy, Mariam Bermúdez vive una carrera contra el tiempo, pues la oportunidad que llegó en forma de un correo inesperado está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Porque, como ella misma lo resume, su mayor deseo es que este sueño no se quede únicamente en un correo traducido, sino que pueda escucharse frente al mundo.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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