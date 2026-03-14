Así operará el tren que conectará a Bogotá con Zipaquirá y otros municipios: los detalles

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó este 14 de marzo que el tren que conectará a Bogotá con el municipio de Zipaquirá será una realidad. Así lo reveló el mandatario departamental en un trino en el que celebró este gran avance que marca un hito en la movilidad entre los dos centros urbanos. Y es que ya quedó en firme la cofinanciación de la que harán parte la Gobernación, el Ministerio de Transporte y Hacienda.



“El tren de Zipaquirá es una realidad en camino. Con su aporte (del Gobierno Nacional) en vigencias futuras por 12,2 billones de pesos, se garantiza la concurrencia de recursos que hacen viable este proyecto estratégico para la región”, celebró Rey en sus redes sociales. Cundinamarca, por su parte, aportará 3,2 billones de pesos para la puesta en marcha de esta apuesta.

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Los detalles de este nuevo proyecto que optimizará la movilidad y los tiempos de traslado de un municipio fueron revelados por el gobernador Rey y la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. La red ferroviaria está pensada para disminuir un recorrido extenuante que puede tomar horas a solo 40 minutos desde Zipaquirá a Bogotá, omitiendo grandes congestiones en avenidas.



Con un recorrido de 48,9 kilómetros, el tren tendrá paraderos en los municipios de Chía y Cajicá, así como en otros municipios aledaños. En total, habrá 17 estaciones en las que se congregarán los futuros pasajeros de este sistema que una vez movió a Colombia entera, y que revive para abrirse paso en la era de los vehículos a motor con una apuesta de movilidad sostenible.

Se proyecta que el tren tenga capacidad para llevar a más de 900 pasajeros por viaje, logrando así llevar a 187.000 personas al día. El propósito es que el trazado del tren pueda conectar a sus usuarios con otros sistemas de transporte que ya existen en la ciudad.



Este nuevo proyecto representa para toda la Sabana de Bogotá y la capital un nuevo avance en materia de movilidad sostenible. Rey destacó que esta iniciativa, junto con el Regiotram de Occidente, conformará la primera red de trenes de cercanías del país. Será cuestión de tiempo entonces, para que los zipquireños vuelvan a ver rodar una locomotora por sus vías, igual que la primera vez que un tren llegó al pueblo en 1898.



María Paula Rodríguez Rozo

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