Insólito hallazgo: familia compró urna por internet y asegura que llegó con cenizas en su interior

Lo que debía ser un objeto simbólico para conservar el recuerdo de un ser querido terminó convirtiéndose en una situación inesperada y desconcertante para una familia en Estados Unidos. Un hombre de California denunció que una de las urnas funerarias que compró a través de Amazon para guardar las cenizas de su abuelo llegó con lo que aparentan ser restos humanos de una persona desconocida.



El caso ha causado sorpresa luego de que la familia asegurara que, al abrir una de las urnas adquiridas por internet, encontró en su interior una sustancia grisácea que, tras revisarla con más detalle, parecía corresponder a cenizas humanas.

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De acuerdo con el relato entregado por Mark Culbertson a medios estadounidenses, la familia había comprado varias urnas luego del fallecimiento de su abuelo el año pasado. La intención era dividir las cenizas del hombre entre distintos familiares para conservarlas como recuerdo.

Sin embargo, algo llamó inmediatamente su atención cuando revisaron una de las urnas recibidas.



La urna no estaba vacía

Según explicó Culbertson en declaraciones entregadas a medios locales, todas las urnas llegaron vacías, excepto una. “Esta tiene una sustancia cenicienta y hemos investigado un poco más. Parecen cenizas”, afirmó mientras mostraba la urna durante un reportaje televisivo.



La situación llevó a la familia a contactar de inmediato a Amazon para informar lo sucedido y buscar una explicación sobre el extraño hallazgo.

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No obstante, Culbertson aseguró que la respuesta inicial de la compañía lo dejó inconforme. El hombre señaló que la empresa ofreció disculpas y realizó un reembolso de 19,99 dólares (76,150 pesos) por la compra de la urna, pero sostuvo que inicialmente no recibió mayor apoyo para esclarecer qué había ocurrido.

“Amazon no colaboró con nosotros en absoluto. Simplemente querían darnos un reembolso y dar por terminado el asunto”, declaró Culbertson a medios estadounidenses.

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Según explicó, debido a que la compra se había realizado el año anterior, la plataforma aseguró que tenía limitaciones para ofrecer más ayuda relacionada con el pedido. Posteriormente, luego de que el caso se hiciera público en medios locales, la compañía volvió a contactar a la familia.

De acuerdo con los reportes conocidos, un representante de atención al cliente sugirió llevar la urna a una funeraria local y ofreció asumir los gastos relacionados con el manejo adecuado del objeto.

Además, Amazon informó que ya había establecido contacto con Truepoint Memorials, empresa que habría vendido la urna a través de la plataforma.

La familia quiere encontrar a los verdaderos dueños

A pesar de las alternativas ofrecidas por la compañía, Mark Culbertson aseguró que su intención no es simplemente devolver la urna o deshacerse de ella.

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El hombre insistió en que desea ayudar a identificar a quién pertenecen las presuntas cenizas y lograr que regresen con sus familiares. “Solo quiero que vuelvan con sus seres queridos y que los cuiden como ellos quieren”, expresó.

También manifestó que no quiere que la urna termine almacenada sin una respuesta clara sobre su origen.

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“No queremos que nos los devuelvan y que se queden en un almacén. Queremos respuestas. Queremos que se los devuelvan a la familia”, afirmó.

Luego de la repercusión que alcanzó el caso, un portavoz de Amazon entregó un pronunciamiento público en el que lamentó la situación.

“Pedimos disculpas sinceras a nuestro cliente; esta situación no se manejó con el cuidado que merecía. Estamos en contacto directo con él y nos comprometemos a garantizar que este asunto se resuelva con la dignidad y el respeto que se merece”, indicó la compañía.

Por ahora, la familia continúa buscando respuestas sobre la procedencia de las cenizas halladas dentro de la urna y espera poder encontrar a los verdaderos seres queridos de la persona a quien pertenecerían los restos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co