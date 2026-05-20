¿Lo llaman todo el día? Así puede dejar de recibir comunicaciones molestas en su celular

Las llamadas insistentes con fines publicitarios, comerciales o de cobranza se han convertido en una de las principales molestias para miles de ciudadanos en Colombia. A cualquier hora del día, muchas personas reciben comunicaciones no autorizadas de bancos, empresas de bienes y servicios o campañas comerciales que terminan invadiendo su privacidad y afectando su tranquilidad. Frente a esta situación, existe una herramienta legal creada precisamente para proteger el derecho a la intimidad y reducir este tipo de prácticas.



Desde hace tres años comenzó a aplicarse en el país una normativa conocida como 'Deje de fregar', una ley que busca frenar el acoso telefónico y limitar el contacto excesivo de empresas con los ciudadanos. Según explicó Juan Carlos Wiils Ospina, representante a la Cámara, a Noticias Caracol, la iniciativa nació para proteger “el derecho fundamental a la intimidad de los colombianos”, el cual se estaba viendo vulnerado por las constantes llamadas y mensajes comerciales.

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La legislación establece reglas claras para las compañías que realizan actividades de publicidad, mercadeo o cobranza. De acuerdo con la norma, las empresas solo pueden contactar a los usuarios de lunes a viernes entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. Los sábados únicamente pueden hacerlo entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Además, los domingos y días festivos no está permitido realizar llamadas ni enviar mensajes comerciales.

La ley también limita la frecuencia de contacto. Las compañías solo pueden comunicarse con cada ciudadano un máximo de dos veces al día. Con esta medida se busca evitar el hostigamiento telefónico y proteger los espacios personales de los usuarios.



Otro de los aspectos importantes de esta normativa es que contempla sanciones para las empresas que incumplan las reglas. Según lo explicado, las autoridades competentes pueden imponer multas que alcanzan hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir cerca de cuatro mil millones de pesos. Incluso, en casos reiterados, las entidades podrían enfrentar la suspensión de su operación principal si continúan vulnerando la ley y hostigando a los ciudadanos.



Como parte de esta legislación se creó el Registro de Números Excluidos, una plataforma administrada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Allí, los usuarios pueden inscribir su número celular para manifestar que no desean recibir llamadas, mensajes o comunicaciones comerciales no autorizadas.

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La herramienta busca darle a los ciudadanos un mayor control sobre sus canales de contacto y disminuir las comunicaciones invasivas. Todas las empresas que realizan actividades comerciales de este tipo están obligadas a consultar el registro y respetar la decisión de quienes se inscriban.

Actualmente, más de 6.600 empresas hacen parte de la plataforma, aunque las autoridades continúan haciendo un llamado para que más compañías cumplan con esta obligación.

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¿Cómo dejar de recibir llamadas "spam" o no deseadas?

Si usted desea reducir las llamadas comerciales o mensajes publicitarios en su celular, puede realizar el siguiente procedimiento a través del Registro de Números Excluidos:

1. Ingrese al portal oficial habilitado para este trámite: tramitescrcom.gov.co

2. Dentro de la página, busque la sección llamada “Aquí puedes realizar”.

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3. Seleccione la opción “Registro de números excluidos”.

4. Acepte los términos y condiciones que solicita la plataforma.

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5. Cree un usuario y una contraseña utilizando un correo electrónico y los datos personales requeridos.

6. Después de completar el registro, inicie sesión con su cuenta.

7. Finalmente, siga las instrucciones de la plataforma para inscribir su número celular y completar el trámite.

Una vez realizado el proceso, las empresas deberán respetar su decisión y abstenerse de enviar comunicaciones comerciales no autorizadas.

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Sin embargo, es importante tener en cuenta que la inscripción en este registro no bloquea todas las comunicaciones. Los usuarios seguirán recibiendo mensajes relacionados con confirmaciones de operaciones monetarias, información sobre ahorros y cesantías, así como comunicaciones que hayan sido solicitadas directamente por el propio ciudadano.

La creación de esta herramienta representa un avance en la protección de los datos personales y la privacidad de los colombianos, especialmente en un contexto donde las llamadas spam y los mensajes masivos se han convertido en una práctica frecuente. Gracias a esta normativa, los ciudadanos cuentan ahora con mecanismos concretos para ejercer control sobre quién puede contactarlos y en qué horarios hacerlo.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co