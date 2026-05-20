¡Ojo! Estos son los electrodomésticos que más consumen energía en los hogares de Colombia

Ante la posibilidad de una extensa sequía en Colombia por el fenómeno de El Niño, autoridades y expertos reiteran su llamado en los hogares colombianos para que ahorren agua y energía. Desde casa, los colombianos pueden seguir pasos sencillos con el fin de no malgastar estos recursos; apagar las luces que no se usan, desconectar cargadores y electrodomésticos, reducir el uso de ventiladores o aire acondicionado, tomar duchas más cortas y revisar fugas de agua.



En el país hay temor entre expertos por la posible llegada anticipado de El Niño, que vendría acompañado por el riesgo sobre el abastecimiento de agua y la prestación del servicio de energía eléctrica. De hecho, el Ministerio de Minas y Energía alertó que el país podría tener dificultades para estar a la medida de la demanda energética si el tiempo seco aumenta conforme avance el año. La situación fue calificada como un “riesgo inminente” por la cartera.

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Según los pronósticos del Ministerio de Ambiente y el Ideam, el fenómeno podrá alcanzar la mayor intensidad durante el mes de septiembre e incluso podría prolongarse hasta inicios de 2027.



Los electrodomésticos que registran mayor consumo por kilovatios

Los electrodomésticos que más consumen energía son la ducha eléctrica -con 11 kilovatios por hora (kWh)-, la secadora de ropa (6 kWh) y siguen el horno eléctrico (4 kWh), el calentador eléctrico (4 kWh), la freidora de aire (3 kWh) y el microondas (2,4 kWh).

Expertos entrevistados por Noticias Caracol indicaron también las actividades con mayor consumo de agua son:



Lavar el carro con manguera (gasta desde 200 hasta 500 litros por uso)

Usar una lavadora vieja (140 L)

Abrir una ducha por 10 minutos

Lavar la loza con la llave abierta

Los mismos expertos señalan que medidas convencionales como cerrar la llave mientras uno se cepilla los dientes suman a la disminución de consumo. Al igual que estar pendientes de posibles fugas o goteras.



María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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