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¡Ojo! Estos son los electrodomésticos que más consumen energía en los hogares de Colombia

El riesgo de una sequía en el país, expertos piden que todos se comprometan a emplear pequeños actos para ahorrar energía y agua desde los hogares.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de may, 2026
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Ante la posibilidad de una extensa sequía en Colombia por el fenómeno de El Niño, autoridades y expertos reiteran su llamado en los hogares colombianos para que ahorren agua y energía. Desde casa, los colombianos pueden seguir pasos sencillos con el fin de no malgastar estos recursos; apagar las luces que no se usan, desconectar cargadores y electrodomésticos, reducir el uso de ventiladores o aire acondicionado, tomar duchas más cortas y revisar fugas de agua.

En el país hay temor entre expertos por la posible llegada anticipado de El Niño, que vendría acompañado por el riesgo sobre el abastecimiento de agua y la prestación del servicio de energía eléctrica. De hecho, el Ministerio de Minas y Energía alertó que el país podría tener dificultades para estar a la medida de la demanda energética si el tiempo seco aumenta conforme avance el año. La situación fue calificada como un “riesgo inminente” por la cartera.

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Según los pronósticos del Ministerio de Ambiente y el Ideam, el fenómeno podrá alcanzar la mayor intensidad durante el mes de septiembre e incluso podría prolongarse hasta inicios de 2027.

Los electrodomésticos que registran mayor consumo por kilovatios

Los electrodomésticos que más consumen energía son la ducha eléctrica -con 11 kilovatios por hora (kWh)-, la secadora de ropa (6 kWh) y siguen el horno eléctrico (4 kWh), el calentador eléctrico (4 kWh), la freidora de aire (3 kWh) y el microondas (2,4 kWh).

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Expertos entrevistados por Noticias Caracol indicaron también las actividades con mayor consumo de agua son:

  • Lavar el carro con manguera (gasta desde 200 hasta 500 litros por uso)
  • Usar una lavadora vieja (140 L)
  • Abrir una ducha por 10 minutos
  • Lavar la loza con la llave abierta

Los mismos expertos señalan que medidas convencionales como cerrar la llave mientras uno se cepilla los dientes suman a la disminución de consumo. Al igual que estar pendientes de posibles fugas o goteras.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
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