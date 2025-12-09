Suspenden por tres meses a inspector de Policía de Soacha señalado de acoso sexual a mujer vigilante

El caso de Dalin Selena Monsalve, una joven guardia de seguridad de 23 años, causó gran indignación en el país. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol dio a conocer la denuncia que presentó la mujer en contra de José Arturo Figueredo, inspector de Policía del municipio de Soacha, quien la agredió sexualmente en su lugar de trabajo, un hecho que ella misma registró en video con su celular y en el cual se evidencian los actos violentos de los cuales fue víctima.

Los hechos se remontan al martes 3 de junio de 2025 a las 5 p.m., cuando todos los funcionarios de la Inspección Sexta de Policía de Soacha regresaron a sus casas luego de la jornada laboral. Figueredo permaneció en el lugar. Allí permanecía también Monsalve, quien cumplía con su turno laboral de vigilancia. Para ese entonces, ella llevaba meses sufriendo todo tipo de acosos por parte del inspector, pero necesitaba una prueba para denunciarlo. Así que puso a grabar su celular. En el video se escucha cómo el hombre la acosa y la toca sin su consentimiento, pese a que ella misma le manifiesta en repetidas ocasiones su rechazo.



Tras el informe que presentó este noticiero, desde la alcaldía de Soacha expresaron su rechazo a lo ocurrido. Aclararon también que recibieron la denuncia de Monsalve a inicios de junio pasado y aseguraron que hicieron un proceso de acompañamiento en el proceso para la denuncia penal ante la Fiscalía. La Personería municipal de Soacha, en paralelo, asumió una investigación interna, cuya primera decisión fue trasladar a Figueredo a comienzos de julio a otra Inspección de la institución para proteger la investigación.



Este martes, cinco meses después y un día después del informe de Noticias Caracol, se conoció una decisión de fondo públicamente: el inspector José Arturo Figueredo fue suspendido provisionalmente por tres meses al considerar que cometió una falta gravísima. Adicionalmente, la Personería municipal aclara que esa conducta podría poner en riesgo a otras potenciales víctimas e idenfiticaron un patrón de agresión. Cabe señalar que en el informe de la Unidad Investigativa de este noticiero se incluyeron los testimonios de otras dos mujeres que, bajo anonimato, relataron que también fueron víctimas de acoso por parte del hombre.

"En ese instante que conocemos la denuncia, tuvimos la oportunidad de movilizar al inspector y que estuviera en otra inspección hasta tanto no se adelantaron los procesos de administrativos que la ley refiere, así se hizo desde la oficina de control interno de la ciudad, que a razón de esta conducta como un hecho gravísimo remitió a la Personería municipal, a la delegada de vigilancia administrativa, para que adelantar a la investigación pertinente, y el día miércoles de la semana pasada se dio suspensión al inspector por tres meses hasta tanto, no se termine el proceso de investigación y protección a esta mujer de Soacha", afirmó Julián Sánchez, alcalde de Soacha.

En la investigación de la Personería municipal de Soacha se incluyen al menos dos testimonios de víctimas de Figueredo. Las autoridades han explicado que durante los tres meses de suspensión este hombre no contará con remuneración salarial. Cabe aclarar que este proceso es independiente al que cursa en la Fiscalía de Cundinarma, que pronto imputará cargos por el delito de acoso sexual, y que la suspensión se podrá extender hasta tanto haya más decisiones internas.

Sobre por qué hasta ahora, cinco meses después, se tomó esta determinación, el alcalde de Soacha respondió: "El proceso administrativo que requiere una investigación como establecía, primero, el camino de la oficina de control interno. Este es un funcionario de más de 15 o 20 años en la administración. No es un contratista, no es que tenga un término laboral muy cort. Al contrario, es un funcionario que hace parte de la planta y de la carrera de administrativa, ello conllevó a que sea ese elemento sustancial de que sea la oficina de control interno quien investigara, y claramente luego de la revisión de la conducta del inspector, pues se remitió a la Personería municipal".

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol buscó al inspector Figueredo para conocer sus respuestas a esta denuncia, pero no quiso dar una entrevista en cámara. Señaló que es inocente, pero que no podía anticipar su defensa en los medios de comunicación porque quien debe escucharlo es la Fiscalía. Aceptó conocer el video que entregó la víctima a las autoridades. Pero cuando se le preguntó qué podía contestar respecto de una grabación tan explícita, contestó: "Esa es su percepción, señor periodista”.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL