Bogotá, Medellín y más ciudades que tendrán aumento de lluvia para Navidad y fin de año, según Ideam

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Ministerio de Ambiente de Colombia, recientemente, dio a conocer un nuevo informe, basado en información proporcionada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), con respecto al clima que tendrá el país para estas fechas de fin de año. En este, se reveló que durante las fiestas decembrinas se prevé un aumento en las precipitaciones y días más fríos en las regiones Andina, Caribe y Pacífica. En contraste, otras zonas de la Orinoquía podrían tener menor cantidad de lluvias y un consecuente aumento en el riesgo de incendios forestales.
Lo anterior se debe, según el Ideam, a que en Colombia se están viviendo condiciones de gran similitud con el Fenómeno de La Niña debido al respectivo enfriamiento del Océano Pacífico Tropical. Pese a que estas características ya son indicativas, las autoridades sostienen que aún no se puede declarar esta temporada, pues "este enfriamiento aún no completa los cuatro meses consecutivos requeridos, aunque la atmósfera ya muestra comportamientos típicos de este fenómeno".
Por lo anteriormente expuesto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez, hizo la respectiva advertencia a las autoridades, para estar al tanto de las emergencias que puedan presentarse, más especialmente en zonas vulnerables a fenómenos naturales. "Es clave reconocer las zonas que por años han sido vulnerables a deslizamientos, derrumbes, inundaciones, entre otros y con base en esa información, definir estrategias para monitorear y prevenir la ocurrencia de estos eventos", dijo la funcionaria.
"Bajo este contexto, para esta Navidad se esperan más lluvias de lo normal en zonas como San Andrés y gran parte de las regiones Caribe, Andina, Orinoquía. Mientras que, en el norte del Pacífico, se espera que llueva más de lo habitual, con una probabilidad entre 50% y 70%. Por su parte, habrá menos lluvias en zonas del país como Providencia, Chocó, Antioquia, Vaupés, Caquetá y Amazonas, donde existiría una disminución entre 50% y 70%. Para el resto del país, se prevén lluvias normales", explica el Ministerio de Ambiente.
El último mes del año será significativamente más húmedo de lo habitual en las principales regiones del país.
Publicidad
El primer mes de 2026 presentará un mapa climático más fragmentado, con riesgos de inundación y, simultáneamente, alertas de sequía.
|Región
|Pronóstico de Lluvia (Enero)
|Alerta Específica
|Amazonía
|Lloverá 10% a 20% menos de lo normal.
|Alta vulnerabilidad ante incendios forestales (excepto en Guainía y norte del Guaviare, donde lloverá 10% a 20% más).
|Región Caribe
|Norte de Magdalena, Córdoba y Cesar lloverá 10% a 20% menos.
|En La Guajira, Bolívar, Sucre y Golfo de Urabá lloverá 10% a 30% más.
|Región Andina
|Lloverá 10% a 20% más de lo normal en la mayoría.
|Norte de Santander tendrá precipitaciones 10% a 20% menos.
|Orinoquía
|Lloverá 10% a 30% más en algunas zonas.
|Norte de Vichada, piedemonte llanero, partes de Casanare y occidente del Meta lloverá 10% a 30% menos.
|Pacífica
|Lluvias normales en casi toda la región.
|Norte de Chocó lloverá 10% a 30% más.
|San Andrés
|Lloverá 10% a 20% más de lo normal.
|Persiste la tendencia húmeda.
Las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (UNRGD) y el Minambiente enfatizan la importancia de la prevención, dadas las condiciones de exceso y déficit de agua:
Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las indicaciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y del Sistema Nacional Ambiental (Sina), consultando la información emitida por el Ideam.
Publicidad
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO