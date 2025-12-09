Bogotá, Medellín y más ciudades que tendrán aumento de lluvia para Navidad y fin de año, según Ideam

El Ministerio de Ambiente de Colombia, recientemente, dio a conocer un nuevo informe, basado en información proporcionada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), con respecto al clima que tendrá el país para estas fechas de fin de año. En este, se reveló que durante las fiestas decembrinas se prevé un aumento en las precipitaciones y días más fríos en las regiones Andina, Caribe y Pacífica. En contraste, otras zonas de la Orinoquía podrían tener menor cantidad de lluvias y un consecuente aumento en el riesgo de incendios forestales.

Lo anterior se debe, según el Ideam, a que en Colombia se están viviendo condiciones de gran similitud con el Fenómeno de La Niña debido al respectivo enfriamiento del Océano Pacífico Tropical. Pese a que estas características ya son indicativas, las autoridades sostienen que aún no se puede declarar esta temporada, pues "este enfriamiento aún no completa los cuatro meses consecutivos requeridos, aunque la atmósfera ya muestra comportamientos típicos de este fenómeno".

Por lo anteriormente expuesto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez, hizo la respectiva advertencia a las autoridades, para estar al tanto de las emergencias que puedan presentarse, más especialmente en zonas vulnerables a fenómenos naturales. "Es clave reconocer las zonas que por años han sido vulnerables a deslizamientos, derrumbes, inundaciones, entre otros y con base en esa información, definir estrategias para monitorear y prevenir la ocurrencia de estos eventos", dijo la funcionaria.



"Bajo este contexto, para esta Navidad se esperan más lluvias de lo normal en zonas como San Andrés y gran parte de las regiones Caribe, Andina, Orinoquía. Mientras que, en el norte del Pacífico, se espera que llueva más de lo habitual, con una probabilidad entre 50% y 70%. Por su parte, habrá menos lluvias en zonas del país como Providencia, Chocó, Antioquia, Vaupés, Caquetá y Amazonas, donde existiría una disminución entre 50% y 70%. Para el resto del país, se prevén lluvias normales", explica el Ministerio de Ambiente.



Diciembre: lluvias fuertes en prácticamente todo el territorio

El último mes del año será significativamente más húmedo de lo habitual en las principales regiones del país.

Región Caribe: se prevén los aumentos más notables, con precipitaciones entre un 20% y un 50% por encima de los promedios en gran parte de la región.

se prevén los aumentos más notables, con precipitaciones por encima de los promedios en gran parte de la región. Región Andina: las zonas montañosas experimentarán lluvias entre un 20% y 40% por encima de lo normal.

las zonas montañosas experimentarán lluvias por encima de lo normal. San Andrés y Providencia: se esperan incrementos de lluvia entre un 10% y 30% por encima de los promedios históricos.

se esperan incrementos de lluvia por encima de los promedios históricos. Región Pacífica: se estiman aumentos en las lluvias entre el 10% y 20% con respecto a los valores históricos.

se estiman aumentos en las lluvias con respecto a los valores históricos. Orinoquía: los incrementos de lluvia serán entre 10% y 20% superiores a los promedios, especialmente en el piedemonte llanero y el occidente del Meta.

los incrementos de lluvia serán superiores a los promedios, especialmente en el piedemonte llanero y el occidente del Meta. Amazonía: se esperan lluvias entre 10% y 20% por encima de los valores históricos, a excepción de Guainía, donde se estiman valores normales.

Enero: riesgo y climas opuestos

El primer mes de 2026 presentará un mapa climático más fragmentado, con riesgos de inundación y, simultáneamente, alertas de sequía.



Región Pronóstico de Lluvia (Enero) Alerta Específica Amazonía Lloverá 10% a 20% menos de lo normal. Alta vulnerabilidad ante incendios forestales (excepto en Guainía y norte del Guaviare, donde lloverá 10% a 20% más). Región Caribe Norte de Magdalena, Córdoba y Cesar lloverá 10% a 20% menos. En La Guajira, Bolívar, Sucre y Golfo de Urabá lloverá 10% a 30% más. Región Andina Lloverá 10% a 20% más de lo normal en la mayoría. Norte de Santander tendrá precipitaciones 10% a 20% menos. Orinoquía Lloverá 10% a 30% más en algunas zonas. Norte de Vichada, piedemonte llanero, partes de Casanare y occidente del Meta lloverá 10% a 30% menos. Pacífica Lluvias normales en casi toda la región. Norte de Chocó lloverá 10% a 30% más. San Andrés Lloverá 10% a 20% más de lo normal. Persiste la tendencia húmeda.

Recomendaciones de prevención ante la temporada

Las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (UNRGD) y el Minambiente enfatizan la importancia de la prevención, dadas las condiciones de exceso y déficit de agua:

Riesgo de deslizamientos y colapsos: si observa grietas o inclinaciones en viviendas, puentes o vías, repórtelo de inmediato a las autoridades locales. Adicionalmente, se recomienda revisar el estado de los tejados y estructuras elevadas que puedan colapsar por efecto de los vientos fuertes. Prevención de inundaciones: es crucial disponer adecuadamente los residuos para evitar el taponamiento de los sistemas de alcantarillado. Alerta de incendios: a pesar de las lluvias en gran parte del país, es fundamental mantener activos los planes de prevención y atención de incendios forestales para evitar su ocurrencia y propagación, especialmente en la Amazonía y áreas de reserva.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las indicaciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y del Sistema Nacional Ambiental (Sina), consultando la información emitida por el Ideam.

