¿Por qué inspector de Policía de Soacha no fue sancionado cuando se conoció denuncia en su contra?

Tras la revelación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre un presunto caso de acoso sexual por parte de José Arturo Figueredo, inspector de policía de Soacha, contra Dalin Selena Monsalve, una joven guarda de seguridad, hecho que quedó registrado en un video, hoy se conocieron las primeras decisiones por parte de las autoridades. Además, se supo por qué la Alcaldía de Soacha no sancionó al señalado acosador cuando la víctima hizo la denuncia en junio de 2025.



Inspector de Policía de Soacha fue suspendido por 3 meses

Julián Sánchez, alcalde de Soacha habló con Noticias Caracol sobre las acciones que se tomaron cuando se conoció la denuncia y dijo que “en ese instante que conocimos la denuncia, tuvimos la oportunidad de movilizar al inspector y que el inspector estuviese en otra inspección, hasta tanto no se adelantaran los procedimientos administrativos que la ley refiere y que, por supuesto, requieren una investigación como esta”.

Agregó Sánchez que “desde la Oficina de Control Interno de la ciudad remitió a la Personería Municipal para que adelantara la investigación pertinente y el día miércoles de la semana anterior, por supuesto, se dio suspensión al inspector por 3 meses hasta tanto no se termine todo el elemento de investigación y por supuesto de protección a esta mujer de Soacha”.

En esta investigación de la Personería Municipal de Soacha se reúnen por lo menos dos denuncias, dos víctimas, al parecer, del inspector de la Policía y por cuenta de esta determinación se decidió suspenderlo por 3 meses, provisionalmente, tiempo en el que el funcionario no tendrá derecho a remuneración salarial, decisión de la que también fue notificado, pero esto al margen de los otros procesos que se puedan adelantar en su contra".



Las autoridades aseguraron que se encontró un patrón en los comportamientos de José Arturo Figueredo y que la suspención era necesaria ante el riesgo de que podría representar para otras personas. Sin embargo, desde que se conoció la denuncia, como lo ha dicho el mismo alcalde Sánchez, pasaron casi 5 meses para que se diera esta decisión.



Las preguntas que quedan son: ¿Por qué pasó tiempo? ¿Por qué se demoró tanto este proceso? El alcalde de Soacha, ante estas preguntas, respondió que, “claramente, el proceso administrativo que requiere una investigación como esta establecía primero el camino de la Oficina de Control Interno. Este es un funcionario de más de 15 o 20 años de la administración. No es un contratista, no es un funcionario que tenga un término muy corto, sino, por el contrario, es un funcionario que hace parte de la planta y de la carrera administrativa de la ciudad. Ello conllevó, por supuesto, a ese elemento sustancial de que sea la Oficina de Control Interno quien investigara y claramente, luego de la revisión del delito de la conducta del inspector, pues se remitió a la Personería Municipal”.

La suspensión provisional contra José Arturo Figueredo puede ser prorrogable y es hasta tanto se dé una decisión de fondo en esta investigación interna.



¿Qué dijo inspector de Policía sobre las acusaciones?

Noticias Caracol buscó al inspector José Arturo Figueredo para que se refiriera a las acusaciones en su contra y el comprometedor video en el que se le ve acosando a la guarda de seguridad. El señalado no quiso dar su versión de los hechos ante cámaras, pero aseguró ser inocente y que no podía hablar sobre su defensa en medios de comunicación porque la entidad que debe escucharlo es la Fiscalía General de la Nación.

Además, Figueredo aseguró que sí conoce el video que entregó la víctima de acoso sexual y cuando se le preguntó qué podía contestar sobre esta grabación tan explícita, le dijo a Noticias Caracol lo siguiente: "Esa es su percepción, señor periodista”.

