Investigan presunto envenenamiento de más de 100 palomas en Montería; alcalde condenó el hecho

Las autoridades de Montería adelantan una investigación para esclarecer la muerte masiva de palomas registrada en la mañana del viernes 23 de enero frente a la Catedral San Jerónimo, en pleno centro de la ciudad. El hecho, que dejó más de un centenar de aves muertas, generó alarma entre transeúntes, comerciantes y visitantes del sector, y activó la respuesta de entidades ambientales, sanitarias y judiciales.



De acuerdo con los reportes oficiales conocidos hasta el momento, el balance preliminar indica que entre 130 y 136 palomas fueron halladas sin vida en la plaza principal, mientras que entre 7 y 14 aves fueron rescatadas con vida y trasladadas para recibir atención especializada.

El coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, explicó que desde que se tuvo conocimiento de la situación se desplegó un operativo interinstitucional para atender la emergencia y asegurar el área. “Tenemos que esperar el dictamen pericial por parte de los veterinarios, que ya están realizando el estudio con la CVS, para analizar si se trató de un envenenamiento o de una situación natural”, señaló el oficial.

Las labores en el lugar incluyeron la inspección del entorno, la recolección de los cuerpos de las aves y la adopción de medidas preventivas para descartar posibles riesgos para la salud pública. En ese sentido, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la manipulación directa de los animales mientras avanzan los análisis técnicos.



Desde la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) informó que las aves presentaban signos que podrían estar asociados con una posible intoxicación. Alberto Muñoz Rojas, profesional especializado del CAV, explicó que las palomas presentaban “trastornos neuromusculares”, lo que llevó a considerar la hipótesis de una intoxicación masiva, aunque aclaró que aún no existe un diagnóstico definitivo.



“Por sus trastornos neuromusculares posiblemente, probablemente puede ser una intoxicación masiva. Sin embargo, en coordinación de esta autoridad ambiental con el ICA y la alcaldía municipal que en el área de zoonosis ya se embalaron los cadáveres y las que están vivas se les va a hacer muestra de toxicología. Se les va a hacer una prueba de también de encefalitis, de neocástle y de otra enfermedad para hacer el diagnóstico diferencial y determinar cuál fue el causante”, expresó el funcionario.

Muñoz Rojas indicó además que no se tiene registro reciente de un evento similar en la ciudad de Montería, lo que incrementó la preocupación de las autoridades y motivó un despliegue institucional más amplio.

La Fiscalía General de la Nación asumió el caso y adelantará las investigaciones correspondientes para establecer si hubo responsabilidad penal en estos hechos. En el lugar hicieron presencia, de manera articulada, unidades de la Policía Ambiental, la CVS, la Personería Municipal, el equipo de Zoonosis de la Secretaría de Salud, la Fiscalía y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, se pronunció de manera categórica frente a lo ocurrido y rechazó cualquier acción que atente contra el bienestar animal y el equilibrio ambiental de la ciudad.

“Se están haciendo las investigaciones, a través de diferentes instituciones, CVS, la Policía Ambiental, nosotros desde la Secretaría de Salud se están haciendo las investigaciones correspondientes”, afirmó el mandatario, además categorizó el hecho como “lamentable”.

“Yo no sé quién se levanta y piensa en envenenar unas palomas… yo condeno este hecho, vamos a llegar, por supuesto, hasta las últimas consecuencias, para dar con los que hicieron esto”, concluyó.

Las autoridades sanitarias informaron que, hasta el momento, los cuerpos de las palomas no presentan síntomas visibles de enfermedades zoonóticas. No obstante, insistieron en que será necesario esperar los resultados de los análisis de laboratorio para determinar con precisión la causa de la muerte.

Finalmente, la Alcaldía de Montería hizo un llamado a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier situación que represente un riesgo para la fauna o la salud pública, y reiteró que continuará trabajando de forma coordinada con las autoridades ambientales y sanitarias para garantizar la protección del entorno y la tranquilidad de los habitantes de la ciudad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co