En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DONALD TRUMP
LUIS NARANJO
CAROLINA CORCHO
VISA AMERICANA
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Habla jueza Marienela Cabrera, investigada por videos en su TikTok bailando "de manera sugestiva"

Habla jueza Marienela Cabrera, investigada por videos en su TikTok bailando "de manera sugestiva"

La jueza indicó que el magistrado que lleva su caso compulsó copias contra ella porque, dijo, “se siente irrespetado con mis publicaciones". Además, señaló que los videos que sube no son en el juzgado.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Habla jueza Marienela Cabrera, investigada por videos en su TikTok bailando "de manera sugestiva"
Jueza Marienela Cabrera -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad