Keralty anuncia denuncia contra Gustavo Petro por declaraciones en la alocución presidencial

Keralty, empresa de la que hace parte EPS Sanitas, anunció que presentará una denuncia ante juzgados nacionales e internacionales contra Gustavo Petro y miembros de su equipo de Gobierno, tras la alocución en la que el jefe de Estado hizo señalamientos contra el presidente de la compañía, al que llamó "criminal".

Sanitas, una de las EPS más grandes de Colombia, con casi 5,7 millones de afiliados, fue intervenida por el Gobierno colombiano el 2 de abril de 2024 por problemas financieros. Sin embargo, la Corte Constitucional dejó sin efecto la medida el pasado 26 de junio.

El presidente Petro dijo durante su alocución que “está prohibido que una empresa como Keralty les pague a los políticos. El político que reciba ese dinero es un criminal, está atacando la vida de Colombia. Y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse, porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros. Y me toca hablar con el rey de España, menos mal me reciben con abrazos y besos. Yo soy republicano”.

Asimismo, dijo que "el Gobierno nacional no tiene deudas con las EPS. Las EPS son las que tienen deudas con las clínicas y los hospitales".



Presidente de Keralty reacciona a las acusaciones

En un comunicado publicado este miércoles 16 de julio, el empresario español Joseba Grajales, presidente del Grupo Keralty, anunció que "vamos a denunciar, ante los juzgados nacionales e internacionales, no solo al presidente Gustavo Petro, sino también a los miembros de su equipo de gobierno que han colaborado en la difusión de estas mentiras, y a cualquier persona o entidad -pública o privada- que intente dañar por acción u omisión la imagen de este grupo, de sus instituciones o de las personas que lo conformamos".

Grajales se refirió al “reciente fallo de la Corte Constitucional, que declara ilegal la intervención a nuestra EPS Sanitas”, lo que “marca un hito claro en la defensa de la legalidad, de los principios y de nuestro propósito. Frente a esta verdad jurídica, las reacciones del presidente Gustavo Petro y algunos de sus colaboradores -recrudecidas en intervenciones televisivas como las de ayer (martes) y consistentes con una narrativa sostenida durante más de tres años- no solo constituyen un atropello a las instituciones, sino una campaña sistemática de desinformación, plagada de mentiras, calumnias e insultos que buscan socavar, sin fundamento alguno, la legitimidad de nuestro trabajo, el valor de nuestra historia y la reputación de quienes lideramos con responsabilidad y compromiso”.

“Quiero ser claro: la honestidad, la honradez, la ejemplaridad y la trayectoria de una persona -y de una organización- no las conceden los resentidos, ni pueden ser cuestionadas por quienes habitan en la mentira o se rodean de figuras con pasados oscuros y conductas que no son modelo para nadie. Como nos enseñaron nuestros padres, la virtud se demuestra en la vida vivida con coherencia, y no puede ser destruida por quienes no la conocen ni la practican”, agrega el texto.

El presidente de Keralty manifestó que emprenden las acciones legales “porque creemos en la justicia, y porque no vamos a permitir que se mancille con impunidad el nombre de quienes han dedicado su vida a servir a los demás con honestidad”.

Por último, envió un mensaje a quienes trabajan para la empresa, pidiéndoles que “sigamos en pie” y afirmando que “nuestra mejor defensa está en los millones de personas que confían en nosotros, en cada comunidad que cuidamos, en cada innovación que nace desde nuestro compromiso con la salud y el bienestar. El ruido de la mentira no debe desviar nuestro rumbo”.

