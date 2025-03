La carta de Erika Morales, joven cuadripléjica, con la que pidió la eutanasia: "No sean egoístas"

Luego de tres años de sufrir un cuadro de cuadriplejia,la nariñense Erika Yanira Morales , de 20 años, accedió a la eutanasia el pasado sábado, 1 de marzo. Su familia mencionó que la joven llevaba un tiempo pidiendo una muerte digna, pues estaba aguantando intensos dolores y ya no podía hablar ni comer adecuadamente.

"Nos pidió hacer esto viral, para que nos ayuden en esta difícil situación. (...) Hace un mes mi hermana me dijo: 'Hermanita, no quiero que seas egoísta, quiero que me dejes ir', me dijo que era una prueba de amor. (...) No queremos verla sufrir más. Es algo que no vamos a superar, pero la misma fortaleza nos la dará Dios, y ya sabemos que es lo mejor", contó a mediados de febrero su hermana, Tatiana Morales, para Noticias Caracol.

(Lea también: "Nunca te voy a olvidar": hermana de Erika Morales, joven con cuadriplejia que pidió eutanasia ).

Erika y su familia habían pedido la eutanasia a la EPS Emssanar desde hace varios meses; sin embargo, sus allegados mencionaron hace un par de semanas que no les habían permitido acceder a este procedimiento.

Publicidad

Luego de que su caso se volvió viral, la EPS emitió un comunicado afirmando que estaba evaluando el caso y, días después, anunció que había sido aprobada la solicitud. Este fin de semana, la joven pudo descansar en paz.

"Vuela muy alto, mi bello ángel, te amo hermanita siempre", escribió este sábado su hermana, en su cuenta de WhatsApp.

Erika Yanira Morales, quien pide morir dignamente. Archivo particular

Publicidad

La carta que dejó Erika antes de pedir la eutanasia

Erika , quien quedó cuadripléjica luego de ser agredida con una botella en una discoteca, en 2021, ya no podía hablar. Por lo tanto, para comunicarse, su familia debía dictarle las letras del abecedario y ella movía su cabeza cuando nombraban la letra que quería expresar.

"Yo voy anotando en un papel hasta anotar la palabra que ella me quiere decir. Hace rato me escribió: 'Ojalá toda la gente tuviera un poquito de corazón'", afirmó Tatiana para Noticias Caracol en vivo, antes de la muerte de la joven.

Durante una transmisión en sus redes sociales, su hermana reveló la carta que le dictó Erika pidiendo la eutanasia, una noticia que aunque no fue fácil de recibir, fue aceptada por sus seres queridos. "Hoy prefiero mil veces llorarla en una tumba que verla sufrir más", dijo Tatiana.

Esto fue lo que escribió Erika, antes de fallecer: “Escuchen mis palabras y espero me entiendan. En primer lugar, es muy difícil para mí y para mi familia, ya que prácticamente vivo por la ventilación mecánica y eso me parece injusto, porque para mí no es vida, es solo una vida artificial. La verdad estoy cansada de depender de todos y lo más duro es que estoy consciente y me doy cuenta de absolutamente todo. Aparentemente, me ven bien, pero no es así, realmente no me siento bien. No sean egoístas, realmente me siento cansada en serio, no doy más. Es más, la psicóloga ya habló conmigo y está de acuerdo con la decisión que tomé, porque la verdad, ¿para qué tener a una persona tan joven como yo sufriendo?”.

Erika Morales, la joven nariñense de 20 años con cuadriplejia. Archivo particular

Publicidad

La agresión que sufrió Erika



La vida de la joven de 20 años cambió completamente La noche del 2 de agosto de 2021, cuando dos mujeres la golpearon en la cabeza con una botella de Buchanans. El impacto fue tal, que inmediatamente fue hospitalizada y tuvieron que inducirla a un coma.

Aunque la desconectaron luego de unas semanas, su cuerpo no respondía. No se podía mover. Tras un año y siete meses de incertidumbre, finalmente volvió a estar consciente. "Había perdido totalmente su movilidad, su respiración, el especialista habló con mi madre y le dijo que no era un pronóstico alentador", relató su hermana.

Publicidad

Más de año y medio después en hospitalización, la joven regresó a su casa, donde fue asistida todo el tiempo por su madre, Alba Morales, su hermana y personal de salud, pero los dolores se intensificaron luego de que le diagnosticaron una úlcera "en un grado 5".

"Ella ya no tolera alimentación, está totalmente flaquita, ya está cansadita", afirmó su hermana, quien contó que, a pesar de eso, Erika permanecía "muy contenta" porque sabía que ella y su familia estaban "siendo escuchados".

Sobre las agresoras, Tatiana indicó que se llamarían Glair Gómez y Leidy León. Sin embargo, el caso lo está manejando la Fiscalía desde a seccional de Samaniego y aún no se conocen mayores avances en la investigación.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL