Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / La confesión de Brayan Campo, feminicida de Sofía Delgado, en prisión: habría matado a más niñas

La confesión de Brayan Campo, feminicida de Sofía Delgado, en prisión: habría matado a más niñas

Un compañero de celda del hoy condenado habló en una reciente entrevista y dio detalles sobre una cruda confesión que habría hecho el feminicida de Sofía Delgado. Según él, la menor no habría sido su única víctima.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 11, 2025 05:41 a. m.
Sofía Delgado, Lady Zúñiga y Brayan Campo
“Necesitamos que este tipo pague por lo que hizo”: mamá de Sofía Delgado -
Redes sociales - Noticias Caracol

