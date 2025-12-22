Así estará el clima en Colombia del 23 al 26 de diciembre: pilas al pronóstico de Navidad

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima para la semana comprendida entre el martes 23 y el viernes 26 de diciembre de 2025. Según el comunicado oficial de la entidad, durante la semana previa y posterior a la celebración de Navidad se mantendrá un comportamiento climático variado en el país, con contrastes marcados entre las regiones.

En términos generales, la mayor probabilidad de lluvias se presentará en la región Pacífica, así como en áreas del occidente nacional y en algunos sectores del centro de la región Andina. En contraste, amplias zonas de la Orinoquía, la Amazonía y la región Caribe registrarán tiempo mayormente seco.

Para la ciudad de Bogotá, el pronóstico indica mañanas con tiempo seco y cielos parcialmente nublados. Sin embargo, en horas de la tarde podrían presentarse precipitaciones aisladas, principalmente en sectores del oriente y norte de la capital. Las temperaturas oscilarán entre los 10 °C como mínima y cerca de los 20 °C como máxima.



Clima en Colombia en la semana del 23 al 26 de diciembre

Clima para el martes 23 de diciembre

Para el martes 23 de diciembre, las lluvias continuarán afectando el occidente del país y algunas áreas dispersas del centro de la región Andina. Las precipitaciones más relevantes se concentrarán en departamentos como Córdoba, Chocó, oriente del Valle del Cauca, Cauca, centro y oriente de Nariño, centro y occidente de Antioquia, sur de Santander, centro y norte de Boyacá, centro de Cundinamarca, el Eje Cafetero, occidente de Tolima y sur de Huila. En el mar Caribe colombiano se esperan lluvias en el golfo de Urabá, mientras que en San Andrés y Providencia podrían presentarse lloviznas ocasionales. En la Orinoquía, Amazonía y gran parte del Caribe predominará el tiempo seco.



Clima para el miércoles 24 de diciembre

Durante el miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, se proyecta un aumento de las lluvias en el centro de la región Pacífica y en el oriente de la Amazonía. Los mayores acumulados se esperan en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, occidente y sur de Antioquia, así como en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. También se prevén lluvias de menor intensidad en Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. En las regiones Caribe y Orinoquía se mantendrán condiciones secas. En el Archipiélago de San Andrés y Providencia podrían presentarse lluvias aisladas durante la tarde o la noche.



Clima para el jueves 25 de diciembre

El jueves 25 de diciembre continuarán las precipitaciones en la región Pacífica, especialmente en Chocó, el occidente del Valle del Cauca y en sectores de Cauca y Nariño. Además, se esperan lluvias dispersas en el occidente de las regiones Caribe y Andina, afectando principalmente zonas de Córdoba, Bolívar, Sucre, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y el occidente de Huila, Caquetá y Putumayo. Para el mar Caribe colombiano se prevé una disminución de las lluvias, mientras que en San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera tiempo seco.



Clima para el viernes 26 de diciembre

Finalmente, el viernes 26 de diciembre la mayor probabilidad de lluvias seguirá concentrada en la región Pacífica. En la región Andina se prevé un ligero aumento de las precipitaciones en el centro y en sectores del oriente, especialmente en los Santanderes. Las lluvias de mayor intensidad podrían presentarse en Chocó, el occidente y sur del Valle del Cauca, el occidente de Cauca y Nariño, el occidente y sur de Antioquia, así como en Caldas, Tolima y el occidente de Putumayo. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lloviznas o lluvias de corta duración.



En el comunicado, el Ideam reiteró la importancia de tomar medidas preventivas ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, como buscar refugio seguro, evitar la exposición en zonas abiertas o bajo árboles y estructuras metálicas, y asegurar techos y estructuras elevadas. También recomendó realizar limpieza de canales, bajantes y sumideros para facilitar el drenaje del agua.



Asimismo, ante las alertas por deslizamientos, la entidad aconsejó a la ciudadanía mantenerse informada sobre el estado de las vías, especialmente en departamentos con alta amenaza debido a su topografía. Además, recomienda realizar desplazamientos preferiblemente en horas del día, evitar transitar por zonas de alta pendiente y reportar cualquier deslizamiento a las autoridades competentes.

