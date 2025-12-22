En vivo
Video| Registraron el saqueo de pertenencias de estudiantes fallecidos en Antioquia: piden respeto

Video| Registraron el saqueo de pertenencias de estudiantes fallecidos en Antioquia: piden respeto

Líderes sociales del nordeste antioqueño pidieron respeto por las víctimas y apoyo ciudadano para que los objetos sean devueltos a sus familias.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 22 de dic, 2025
Video | Registraron el saqueo de pertenencias de estudiantes fallecidos en Antioquia: piden respeto
El video causó indignación -
Redes sociales - Captura de pantalla

