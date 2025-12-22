Video| Registraron el saqueo de pertenencias de estudiantes fallecidos en Antioquia: piden respeto

La tragedia que enluta a Antioquia, no solo dejó un saldo devastador de 17 personas fallecidas, sino que ahora enfrenta un nuevo capítulo marcado por la indignación y el dolor. En videos que circulan en redes sociales y en denuncias hechas por sobrevivientes y familiares, se evidencia el robo y saqueo de pertenencias de las víctimas luego de las labores de rescate.



Desde las primeras horas posteriores al siniestro, comenzaron a conocerse versiones sobre personas que, aprovechándose del caos y la magnitud de la emergencia, habrían revisado bolsos, maletas y equipajes de los estudiantes accidentados. Algunos de estos hechos quedaron registrados en grabaciones difundidas en plataformas digitales, donde se observa a individuos manipulando equipajes en el lugar de la tragedia. En el video se logra ver al menos a tres hombres y una mujer vestida de blanco, revisando dentro de los bolsos y agarrando las pertenencias esparcidas por el lugar.

Las denuncias apuntan a la desaparición de objetos personales y de alto valor emocional y material. Entre los elementos reportados como hurtados figuran computadores portátiles, teléfonos celulares de alta gama, parlantes, dinero en efectivo, documentos de identidad y prendas de vestir. Para las familias, más allá del valor económico, se trata de pertenencias que representan los últimos recuerdos de sus hijos, objetos que anhelan conservar como un vínculo simbólico con quienes perdieron la vida.

La situación generó tal rechazo que líderes sociales, autoridades locales y voluntarios de Remedios y Segovia impulsaron una campaña ciudadana para que "devuelvan lo que se llevaron", una iniciativa que busca apelar a la conciencia de quienes se apropiaron de estos objetos para que los regresen, sin importar el estado en el que se encuentren. El mensaje es claro: la prioridad es que las familias puedan recuperar lo que pertenecía a sus seres queridos.



Jhanuarya Gómez Gil, líder social de la región, explicó que, a pesar de que los bomberos inicialmente hicieron las labores de rescate correspondientes, "lastimosamente al momento del recate prima la vida". Según relató, aunque se rescataron algunas pertenencias que fueron entregadas a la Secretaría de Bello, las maletas habrían sido forzadas debido a que la zona aún no se encontraba bajo cadena de custodia.



Los testimonios de la ciudadanía coinciden con lo expresado por personas que participaron en la atención inicial de la emergencia. Según explicaron en redes sociales, mientras algunos ciudadanos y organismos de socorro se concentraban en auxiliar a los heridos y recuperar los cuerpos, otros habrían visto en la tragedia una oportunidad para apropiarse de pertenencias ajenas.

Entre tanto, sobrevivientes del accidente como la joven Ana Isabel, aún en proceso de recuperación médica y emocional, también alzó su voz. En un video grabado desde un centro asistencial, denunció: “Todas nuestras pertenencias están desaparecidas. Solamente hemos podido rescatar uno que otro celular, pero realmente casi todo está perdido. Nuestros documentos y objetos personales no aparecen. Si alguien sabe algo o tiene información, pedimos que nos ayuden a recuperarlos”.

Por su parte, la líder invitó a la comunidad a devolver las pertenencias, explicando que quienes las tengan podrán hacerlo de forma anónima comunicándose con los bomberos o con ella misma. Mientras tanto, el comandante de bomberos del municipio, Jesús López Ríos, manifestó su preocupación y tristeza por lo ocurrido, pues se esperaba un mayor respeto, especialmente por la magnitud de la tragedia y las vidas tan jóvenes que se perdieron.

Las familias, además de exigir respeto, piden que se investigue a fondo lo ocurrido, se establezcan responsabilidades y se garantice que hechos como estos no se repitan. Para ellos, el saqueo no solo representa un delito, sino una herida adicional en medio del duelo por una tragedia que conmocionó a todo el departamento y al país entero.

