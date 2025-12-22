En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
ZULMA GUZMÁN
BONILLA - VELASCO
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video| Emotivo momento en el que mascota llora la muerte de joven fallecida en tragedia de Antioquia

Video| Emotivo momento en el que mascota llora la muerte de joven fallecida en tragedia de Antioquia

Un momento de profunda tristeza y lealtad fue captada en video cuando un perrito acompañó la despedida de Mariana Galvis, una de las 17 víctimas de la tragedia en Antioquia.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Video| Emotivo momento en el que perro llora la muerte de joven fallecida en tragedia de Antioquia
Leal hasta el final -
Redes sociales - Captura de pantalla

Publicidad

Publicidad

Publicidad