Video| Emotivo momento en el que mascota llora la muerte de joven fallecida en tragedia de Antioquia

El pasado 14 de diciembre quedó marcado en la memoria de Colombia, especialmente para las familias que perdieron a sus seres queridos en la tragedia que cobró la vida de 16 jóvenes y un conductor. Sin embargo, más allá de una fecha en el calendario, el dolor no entiende de números ni de días; solo de tristeza y ausencias. Así ocurrió con Mariana Galvis, una de las jóvenes fallecidas, cuya partida dejó un profundo vacío no solo en su familia, sino también en su mascota.



Un video que circula en redes sociales ha conmovido a miles de personas. En las imágenes se observa a un pequeño perro, aparentemente de raza chihuahua, de pelaje oscuro con tonos café, junto a lo que sería la tumba de Mariana, rodeado de flores y acompañado por familiares. El animal, con la mirada baja y expresión triste, parece reflejar el duelo que lo rodea. Aunque no puede expresar palabras, su comportamiento transmite una lealtad inquebrantable y un sentimiento palpable.

El emotivo registro fue compartido por Walfran Berrío, padre de Matías Berrío, otro de los jóvenes fallecidos en la tragedia y pareja sentimental de Mariana. “Hasta el perrito siente tu ausencia, Mariana”, se lee en el mensaje que acompaña el video, el cual ha generado una ola de reacciones por la sensibilidad de la escena.



¿Quién era Mariana Galvis y Matías Berrío?

Hablar de Mariana Galvis es, para muchos, hablar también de Matías Berrío. La pareja llevaba cerca de dos años de relación y compartía no solo su vida cotidiana, sino también el viaje en el que ocurrió el fatal accidente. En redes sociales, amigos y conocidos los describen como inseparables. “Murieron juntos, los velamos juntos y los enterramos juntos”, manifestó el padre de Matías en una reciente entrevista difundida por Win Sports.

De acuerdo con declaraciones del padre de Matías, la pareja incluso representaba la rivalidad futbolera de la ciudad. Mariana era hincha del Independiente Medellín, mientras que Matías seguía al Atlético Nacional. “Él estuvo incluso en las escuelas del Nacional, íbamos a los partidos”, recordó. No obstante, esa diferencia nunca afectó su relación, que se caracterizó por el respeto y el cariño mutuo.



En redes sociales, la historia de ambos ha sido descrita como la de dos jóvenes “destinados a estar juntos para siempre”. El video de la mascota está acompañado por una versión acústica de la canción Si no te hubieras ido, de Marco Antonio Solís, y ya supera las 700 mil visualizaciones, además de más de mil comentarios.



“Ellos también sienten, sus ojitos lo dicen todo”, “Ahora sí entiendo cuando dicen que los ojos son el reflejo del alma” y “Ver esto duele”, son algunos de los mensajes que han dejado los usuarios, reflejando la importancia de las mascotas como compañeros de vida, quienes son capaces de demostrar amor y fidelidad hasta después de la muerte.

El 17 de diciembre, Bello despidió de manera colectiva a los jóvenes que perdieron la vida en la tragedia ocurrida en el Nordeste antioqueño. De acuerdo con lo informado por El Tiempo, el municipio y el Liceo Antioqueño realizaron una eucaristía en el coliseo Tulio Ospina, que reunió a cerca de 1.000 personas entre familiares, estudiantes, docentes y autoridades.

Durante la ceremonia fueron recordados los 16 jóvenes, cuyos nombres se leyeron en repetidas ocasiones, mientras sus fotografías acompañaban a las familias. El acto incluyó mensajes de acompañamiento, la intervención de sobrevivientes y palabras de la alcaldesa de Bello, Lorena González, quien aseguró que las familias no estarán solas en su duelo. El homenaje concluyó con una interpretación del coro del Liceo Antioqueño.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL