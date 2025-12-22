En vivo
Nuevo accidente en Antioquia que involucra a bus que cayó a un abismo: se conoce video de cámara

Nuevo accidente en Antioquia que involucra a bus que cayó a un abismo: se conoce video de cámara

Según el reporte de las autoridades, 25 personas viajaban en el bus, que cubría la ruta Rionegro-Medellín. En total, 12 personas resultaron heridas, entre ellas una persona que se encontraba en la vivienda contra la cual se estrelló el bus.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de dic, 2025
Accidente en Antioquia

