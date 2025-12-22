Nuevo accidente en Antioquia que involucra a bus que cayó a un abismo: se conoce video de cámara

En el departamento de Antioquia las autoridades investigan el accidente de un bus que cayó hacia 11:30 a.m. este lunes a un abismo de casi 50 metros en el corregimiento de Santa Elena, en un sector conocido como Ocho de marzo. El reporte más reciente da cuenta de al menos 12 personas heridas, de las cuales seis fueron trasladas a centros asistenciales de la región. En el vehículo intermunicipal, según se conoció, viajaban unas 25 personas, que iban del municipio de Rionegro hacia la ciudad de Medellín. Por ahora, no hay reporte de personas fallecidas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Organismos de gestión del riesgo y equipos de bomberos atendieron la emergencia. Por lo pronto, las autoridades manejan la hipótesis preliminar de una falla en los frenos del bus. En registros de cámaras de seguridad se ve el momento cuando el vehículo pierde el control en un curva, se estrella contra un furgón, impacta una vivienda y acto seguido cae al abismo.

Uno de los heridos es una persona que se encontraba en la vivienda contra la cual se estrelló el bus. "Las labores de rescate y extracción del bus continúan en la zona. Seguimos articulados con todos los organismos de emergencia y atentos a la evolución de los pacientes", informó en su cuenta de X el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.



Este accidente se registró días después de que el país se conmocionó por otro accidente, también en Antioquia, en el que 16 menores de edad y el conductor del vehículo murieron al caer a un abismo en una carretera. Precisamente, este mismo lunes se conoció que suspendieron por seis meses a la compañía Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), dueña del bus involucrado en ese siniestro vial. El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, detalló este lunes en una rueda de prensa que el autobús accidentado "no cumplió ni siquiera con el 20 %" de la revisión técnico-mecánica.



Apenas hace unos días también se reportó que al menos una persona murió y otras 15 resultaron heridas el 17 de diciembre en otro accidente de un bus que cayó a un abismo en una carretera entre las capitales departamentales del Norte de Santander y Arauca.

Publicidad

Todos estos accidentes han reavivado en el país el debate sobre la seguridad vial en las carreteras de Colombia, en especial durante la temporada de fin de año, cuando cientos de familias viajan a disfrutar de sus vacaciones y del descanso en las fechas navideñas.

NOTICIAS CARACOL