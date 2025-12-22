¿Lo sintió? Reportan temblor en Colombia en la tarde de este 22 de diciembre: magnitud de 3,4

Un sismo de magnitud 3,4 se registró este domingo 22 de diciembre de 2025 en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 4:25 p. m. y tuvo una profundidad de 146 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo profundo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el SGC, el evento fue registrado bajo el estado manual, lo que indica que la información fue revisada y confirmada por analistas. Debido a su profundidad y magnitud moderada, el sismo pudo ser percibido levemente por algunos habitantes de la región, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas afectadas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co