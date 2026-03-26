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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / La hipótesis detrás de la desaparición de un auxiliar de vuelo de American Airlines en Medellín

La hipótesis detrás de la desaparición de un auxiliar de vuelo de American Airlines en Medellín

El hombre, identificado como Éric Fernando Gutiérrez Molina, de 32 años, fue visto por última vez en una discoteca en Provenza, un popular sector de la capital antioqueña.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Éric Fernando Gutiérrez Molina.

En Medellín continúa la búsqueda de Éric Fernando Gutiérrez Molina, de 32 años, un auxiliar de vuelo de la aerolínea American Airlines que desapareció el pasado domingo en la capital antioqueña. Una discoteca ubicada en Provenza, en Medellín, fue el último lugar donde vieron al joven de nacionalidad estadounidense. Las autoridades explicaron que, según registros de cámaras de seguridad, Éric Fernando salió de ese establecimiento y se habría desplazado hacia Itagüí junto a otras personas. Por lo pronto, las autoridades asocian este hecho con un caso de robo con escopolamina.

Éric Fernando, según se conoció, llegó a Medellín el 21 de marzo y tenía programado un vuelo con destino a Miami el 23 de marzo, por lo que aprovechó la corta estancia en la capital antioqueña para salir con algunos compañeros de trabajo a una discoteca.

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"De ahí, dos de ellos: él y una mujer salen con otras personas hacia un establecimiento en la ciudad de Itagüí y de ahí cuando salen es que no se vuelve a tener conocimiento de cuál es el paradero de Éric", explicó Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.

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El establecimiento que mencionan las autoridades donde Éric habría ido luego de estar en El Poblado sería uno llamado La Chula, a donde él habría llegado con su amiga, quien horas después apareció desorientada. Autoridades aducen que la desaparición del joven auxiliar de vuelo podría relacionarse con hurto mediante el uso de escopolamina. Sin embargo, continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la desparación.

"Información que por ahora permite concluir que se encontraron con unas personas que tienen antecedentes de incurrir en el hurto bajo la modalidad de las sustancias de la escopolamina", agregó Villa.

Por lo pronto, en la ciudad se mantiene la ruta de búsqueda urgente para encontrar al auxiliar de vuelo. Desde American Airlines manifestaron que se encuentran al tanto del caso y, según un comunicado difundido por a la cadena estadounidense NBC, están colaborando activamente con las autoridades policiales en la investigación.

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