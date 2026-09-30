Exmilitar colombiano pidió vuelo humanitario de regreso al país desde cama de hospital en Nueva York

El exmilitar colombiano Henry Camargo solicitó un vuelo humanitario de regreso al país desde una cama de hospital en la ciudad de Nuevo York, en Estados Unidos. La Cancillería recibió un mensaje que compartió el soldado retirado y comenzó los preparativos para ayudar al connacional.



"Señor presidente de la patria, le pido de corazón y creo en mi patria querida que me ayude a trasladar de acá de la ciudad de Nueva York en un vuelo humanitario a Colombia. Soy el soldado profesional Camargo", dijo el hombre en un video que luego compartió el presidente Abelardo de la Espriella y en el que contó que ordenó el vuelo humanitario. Henry Camargo habló sobre su situación en Noticias Caracol En Vivo y dio detalles de su salud.

El exsoldado comenzó relatando que sufre de una fibrosis pulmonar crónica avanzada y que vive en Nueva York, pero que debido a su situación de salud se la ha pasado en hospitales. Su entrada más reciente al centro médico lo ha tenido en cama durante tres meses, pero lleva cerca de año y medio en visitas constantes. "Ya no puedo viajar en un viaje comercial. Ya aquí pues desafortunadamente pues ya la la situación que me dieron fue que que no que me tocaba, como se dice el dicho, esperar a que mi Dios se acordara de mí o a que me trasladaran de acá si quería ir a estar cerca de mi familia", dijo.

Publicidad

Camargo explicó que su situación es complicada ya que requiere del trasplante de sus dos pulmones, pero le informaron en Nueva York que por su estado migratorio no podían ayudarlo. Es por eso que debe viajar de regreso a Colombia, para buscar un trasplante aquí y estar cerca de su familia. "Tengo mi familia allá porque sinceramente si yo dejo avanzar más esta enfermedad, yo nunca voy a poder a viajar con vida a Colombia", aseguró.



Los médicos indicaron que tenía alrededor de seis meses para que le hicieran el trasplante de sus pulmones. El exmilitar indicó que tiene un seguro de la Fuerza Pública en Colombia y que confía en el sistema de salud de Colombia para seguir con su proceso de recuperación. También dio detalles sobre el proceso para su vuelo humanitario con todas las capacidades médicas. "Ese proceso lo están llevando entre los dos hospitales, que es el Hospital Elmhurst, donde me encuentro ahorita y y mi coronel López, que es la directora del Hospital Militar. Ellos están llevando personalmente eso", aseguró.



El exsoldado también reveló que durante sus años de servicio sufrió heridas en tres ocasiones, en 1996, 1999 y 2004, la más grave esta última que fue en un campo minado. "Ese campo minado me afectó una parte de mi cuerpo. Perdí un oído, tengo afectaciones en el brazo, en la en la pierna, en mis espaldas, en mi cabeza. Pero y pues me imagino que también ese químico que le echaron a esa bomba pues me tuvo que afectar en ese momento, pero como pues no hubieron exámenes exactos para eso pues no me di cuenta", explicó.

Publicidad