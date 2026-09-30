¿Quién era ‘Jhon Calzones’, el exalcalde asesinado en Yopal que ganó las elecciones desde la cárcel?

Jhon Jairo Torres, más conocido en la llanura colombiana como ‘Jhon Calzones’, fue una figura polémica y reconocida por su influencia en Yopal, Casanare. El hombre que inició como comerciante, amasó popularidad al ganarse la reputación de “benefactor de los pobres” y finalmente fue alcalde de Yopal (aunque con muchas suspensiones durante los cuatro años de administración), fue víctima de un atentado este 29 de septiembre en su finca La Selvita. Pero este no fue ni su primer ni segundo atentado de su vida.



Jhon Jairo nació en 1976, en Trinidad (Casanare). Amasó fortunas que han sido objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía, por presuntos orígenes ilícitos que podrían constituir lavado de activos. Durante sus casi 50 años de existencia, especialmente en este siglo, Torres gozó de influencia en la región, pero también fue blanco de amenazas y atentados. Un menor de edad armado llegó como parrillero de una motocicleta y le disparó a quemarropa. Cuatro balas se incrustaron en su cuerpo y le dejaron lesiones de gravedad que posteriormente le causaron la muerte, a pesar de los esfuerzos. (Lea también: Atentado contra ‘Jhon Calzones’: video registró momento exacto del asesinato en su finca de Yopal)

¿De dónde salió el nombre de ‘Jhon Calzones’?

El curioso apodo de ‘Jhon Calzones’ surgió a partir de la primera actividad comercial que desempeñó: vender ropa íntima femenina. El nombre de su establecimiento más reconocido era “Caricias Íntimas”. El negocio empezó, según una entrevista que le hizo Don Juan a Torres en 2014, en un puesto informal de una plaza de mercado de la ciudad. Años después pasó a ser un establecimiento de cerca de 1.000 metros cuadrados que no solo vendía ropa interior, prendas de uso exterior y juguetes. Según él, este emprendimiento fue el que le dio el dinero para poder comprar el lote que le daría problemas legales, pero también su base inicial de votantes.

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Los negocios de Jhon Jairo Torres

De vender calzones pasó a incursionar en el negocio de bienes raíces y la hotelería. A comienzos de la década de 2010, Torres adquirió un predio de aproximadamente 100 a 140 hectáreas en la zona rural de Yopal, denominado originariamente El Copey, Los Manantiales o Los Claveles, el cual pertenecía previamente al empresario Enrique Pérez. Dicho terreno contaba con una afectación jurídica de gravedad sustancial: se encontraba bajo medidas cautelares dentro de un proceso de extinción de dominio iniciado por el Estado colombiano debido a sus vínculos con actividades de narcotráfico.



De todos modos, Jhon Calzones loteó la tierra —sin permisos legales— y empezó a venderle los predios a familias desplazadas y vulnerables. El precio por la tierra realmente era barato: cada lote costaba 30 millones de pesos y solo tenían que ir pagando 300.000 pesos mensuales. Jhon Calzones ponía la provisión de servicios públicos, las vías pavimentadas y otros equipamientos para lo que se denominó como la Ciudadela La Bendición. Los compradores ponían la casa. (Lea también: Revelan nuevos videos del atentado a ‘Jhon Calzones’: ¿qué se conoce del asesinato?)

La cuestión es que este negocio que se hizo Jhon Jairo Torres con la venta de tierras, que no eran suyas, constituía un delito: urbanización ilegal. “La Bendición” era un asentamiento informal; el más grande que hay en toda la región Orinoquía hasta hoy, donde pasaron a vivir más de 4.000 familias y que ha constituido problemas para el tema de cobertura de servicios públicos. Allí mismo, en La Bendición, fue víctima de dos atentados antes de 2014, según contó a Don Juan años atrás. En esa misma entrevista contó su proyecto de construir lo que hoy se conoce como una de las biblias más grandes del mundo, una idea que salió por su convicción religiosa.



El paso de Jhon Calzones por la alcaldía de Yopal

Paralelo al proceso e investigación judicial por ese delito, Jhon Jairo Torres decidió lanzarse a la Alcaldía. Solo unos días antes de que la ciudadanía decidiera en las urnas, el comerciante y político fue capturado en octubre de 2015. Más de 24.000 votos lo consolidaron como alcalde de Yopal estando preso, pero su alcaldía estuvo marcada por suspensiones, capturas y disputas con el Concejo y la Gobernación durante dos años, hasta que fue destituido una vez fue condenado por los delitos de urbanización ilegal y lavado de activos. La condena fue de 45 meses de prisión, una multa de más de 8.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad de ejercer derechos y funciones públicas. La pena de prisión se redujo a 24 meses.

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Entre 2018 y 2023, la Fiscalía ejecutó la extinción del derecho de dominio sobre decenas de sus propiedades, establecimientos comerciales y los predios irregulares de la ciudadela. En 2019 recibió una nueva sanción por parte de la Procuraduría, con 11 años de inhabilidad para ejercer funciones públicas. El fallo disciplinario de primera instancia determinó que el exmandatario incurrió en faltas gravísimas a título de culpa gravísima al adjudicar de manera directa y sin el cumplimiento de los pliegos de licitación pública el contrato destinado a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Yopal. (Le puede interesar: Los datos que se conocen del asesinato de Jhon Calzones en Yopal: la moto robada y un menor de edad)

Los últimos días de Jhon Jairo Torres se centraron en su finca La Selvita, donde vendía chorizos y carnes para vender. Cada día anunciaba en transmisiones de redes sociales que estaba en el lugar para que pasaran a comprar sus productos. Hasta el lugar donde vivía y trabajaba llegaron los sicarios con una motocicleta que le fue robada a un ganadero días atrás. Allí fue impactado por las balas y de allí fue sacado hasta el Hospital Regional de Orinoquía, donde se confirmó su muerte tras numerosas dificultades para salvarle la vida.

María Paula Rodríguez Rozo

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