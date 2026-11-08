Murió otro integrante de la agrupación de Kbeto Zuleta tras dos semanas del accidente en el Cesar

El luto en la música vallenata suma una nueva pérdida este domingo 8 de noviembre, tras confirmarse la muerte de Radamel Uribe Navarro, uno de los coristas de la agrupación de Kbeto Zuleta que viajaba en el autobús accidentado el pasado 26 de octubre en el departamento del Cesar. El músico permanecía hospitalizado debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en el siniestro. Su fallecimiento se suma al de otros dos integrantes del grupo.



La triste noticia fue confirmada por Esteban Alberto Bolaño, mánager de la agrupación, quien informó sobre el deceso de Uribe Navarro, que se encontraba recluido en una clínica de alta complejidad en Valledupar.

"Mi Rada querido ve con Dios, gracias por tanto respeto y cariño. Dios abra el cielo y te reciba en sus brazos". Dijo el representante.

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Con esta confirmación, ya son tres los integrantes de la agrupación que han perdido la vida tras el accidente de tránsito. Las primeras víctimas mortales fueron identificadas como Geovanni Lobo, corista, y Harold Santana, guitarrista, quienes fallecieron en el lugar del siniestro.



¿Cómo ocurrió el accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta?

El accidente se registró cerca de las 4:00 de la mañana del lunes 26 de octubre de 2026, cuando el autobús en el que se movilizaban los músicos cayó desde un puente hacia las aguas del río Ariguaní, en el corredor vial que comunica al municipio de El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar.



La agrupación regresaba de una presentación en Sincelejo, Sucre, donde Kbeto Zuleta había compartido escenario con el cantante Elder Dayán.



El siniestro dejó inicialmente dos personas fallecidas y más de 20 heridas. Tras la emergencia, habitantes de la zona participaron en las labores de rescate y ayudaron a sacar a los sobrevivientes del cauce del río.

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¿Cuál es el estado de salud de Kbeto Zuleta?

El accidente también dejó al cantante Kbeto Zuleta, hijo del reconocido intérprete vallenato Poncho Zuleta, con lesiones de gravedad. El artista, de 46 años, ingresó inicialmente a una unidad de cuidados intensivos en la Clínica Sinais Vitais de Bosconia, donde recibió atención médica por los traumatismos que sufrió en sus extremidades inferiores.

Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos tuvieron que amputarle una de sus piernas, mientras mantenían bajo evaluación la otra extremidad. Posteriormente, fue trasladado a Barranquilla para continuar con su tratamiento especializado.

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El viernes 6 de noviembre, su hermano Héctor Zuleta entregó detalles sobre su evolución y explicó que el cantante había sido sometido a dos procedimientos quirúrgicos el miércoles 4 de noviembre.

“Continúa evolucionando positivamente. Está en su postoperatorio del día miércoles, cuando se le realizaron dos procedimientos quirúrgicos”, manifestó en una entrevista con Álvaro Alcides Álvarez, conocido como Álvaro Triple A.

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Asimismo, señaló que el artista necesitaría una nueva intervención médica. “Todavía hay unas cositas por arreglar. Kbeto está estable y consciente”, afirmó.

Según la información entregada por su familia el cantante continuaba en la unidad de cuidados intensivos y bajo atención médica.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co