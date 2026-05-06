La primera ciudad en Colombia que limitará el uso de celulares en colegios públicos: ¿por qué?

Los teléfonos celulares se han convertido en una de las herramientas diarias más importantes en los últimos tiempos. Sin embargo, su uso en menores de edad ha abierto un debate cada vez más amplio a nivel mundial, especialmente en entornos educativos. En ese contexto, una ciudad en Colombia recientemente tomó una decisión que la ubica como pionera en el país: Ibagué aprobó la restricción del uso de celulares en colegios oficiales.



La medida fue avalada por el Concejo municipal, que votó en mayoría a favor de este acuerdo, con el objetivo de regular el uso de dispositivos móviles dentro de las instituciones educativas públicas de la capital del Tolima.



¿Cómo funcionará la restricción?

Uno de los puntos clave del acuerdo es que no se trata de una prohibición total, sino de una limitación en el uso. Es decir, los estudiantes podrán llevar sus celulares a los colegios, pero no podrán utilizarlos libremente durante la jornada escolar.

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Según lo explicado por el concejal Arturo Castillo, coordinador ponente del proyecto, a Noticias Caracol, “la medida busca restringir el uso, pero sí los pueden llevar”. En ese sentido, los dispositivos deberán permanecer guardados y su utilización estará controlada por docentes y directivos.

Además, cada institución podrá implementar mecanismos como espacios o cubículos para almacenar los celulares durante las clases, en línea con la aplicación progresiva de la norma.



Estas son las excepciones contempladas

El acuerdo también establece algunas excepciones en las que el uso del celular sí estará permitido. Entre ellas se encuentran:



Actividades pedagógicas autorizadas por los docentes

Situaciones de calamidad familiar

Casos con prescripción médica

Estas excepciones, según informó el concejal, buscan equilibrar el uso de la tecnología con las necesidades reales de los estudiantes.



¿Por qué se tomó esta decisión?

De acuerdo con los promotores del proyecto, la iniciativa responde a múltiples factores relacionados con el bienestar y el desempeño de los estudiantes.



“Existen varios factores. Uno de ellos la salud mental de los niños, adolescentes, el rendimiento académico, los estudios que ha presentado la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud”, explicó Castillo.



Entre las principales preocupaciones identificadas en los estudiosestán:



Falta de concentración en clase

Bajo rendimiento académico

Problemas de salud como insomnio y ansiedad

Dependencia al uso de dispositivos

Sedentarismo y posibles casos de obesidad

El concejal también señaló que, según estudios citados, los menores pueden pasar cerca de ocho horas al día frente a pantallas, lo que refuerza la necesidad de establecer este tipo de límites.



¿Cuándo regirá la medida?

La entrada en vigencia de la medida no será inmediata en su totalidad. El acuerdo contempla un periodo de implementación de hasta un año, durante el cual se desarrollarán planes piloto en algunos de los colegios más grandes de la ciudad.

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Se espera que hacia finales de este año se hayan probado los primeros resultados y que, posteriormente, la restricción se aplique de manera completa en todas las instituciones oficiales.

La Secretaría de Educación de Ibagué será la encargada de reglamentar el acuerdo y coordinar su ejecución con rectores, docentes y otras entidades del sector educativo.

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“La Secretaría de Educación tendrá que expedir la reglamentación del acuerdo y dialogar con los diferentes rectores, con SIMATOL y con los docentes para analizar hasta qué punto se puede restringir el uso de celulares". afirmó el funcionario.

Otro de los enfoques de la medida es promover cambios en la dinámica escolar. La restricción del uso de celulares también se aplicaría en espacios como los recreos, con el objetivo de fomentar lo que han denominado “descansos saludables”.

Para ello, se prevé la articulación con entidades como la Secretaría de Cultura y el Instituto Municipal del Deporte, que impulsarán actividades lúdicas, deportivas y culturales para fortalecer la interacción entre estudiantes.

Las autoridades han insistido en que la medida no depende únicamente de las instituciones educativas, sino que requiere el acompañamiento de las familias.

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“Decirle a los padres de familia que si bien es cierto aquí dimos unas herramientas para los docentes, también desde los hogares hay que establecer unas reglas para que nuestros niños no dependan de los celulares”, afirmó el concejal.

Asimismo, se invitó a los colegios privados a sumarse a esta iniciativa, teniendo en cuenta que algunos ya han implementado restricciones similares con resultados positivos.

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Con esta decisión, Ibagué se convierte en la primera ciudad del país en adoptar una medida de este tipo en el sistema educativo público, posicionándose como referente en el debate sobre el uso de tecnología en las aulas.

La apuesta, según sus impulsores, no es eliminar el uso de herramientas digitales, sino promover un uso responsable que permita mejorar la calidad educativa y el bienestar de los estudiantes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co