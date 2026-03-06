Detalles sobre muerte de Camila García tras caer de tobogán en Chinácota: empresa se pronunció

Las autoridades en Norte de Santander investigan la muerte de una mujer de 28 años que murió en una atracción turística en el municipio de Chinácota, Norte de Santander. El accidente sucedió en el tobogán de Entre Flores, un establecimiento comercial dedicado al turismo. Camila García, la víctima, murió luego de caer.



De acuerdo con primeras versiones, Yuris Cristel Camila García Manrique fue lanzada al tobogán, que había sido inaugurado hace un mes, y en una curva se salió de la estructura y cayó, provocándose varios golpes, uno de ellos en la cabeza.

Tan pronto sucedió el accidente, la mujer continuaba consciente y mientras la estaban trasladando a un centro asistencial se agravó y terminó perdiendo la vida.

En video quedó grabado el momento cuando Camila se salió de la estructurá y cayó al vacío.



¿Qué dijo empresa dueña del tobogán en Chinácota?

La empresa Entre Flores, responsable de la atracción turística, emitió un comunicado: “El equipo jurídico de trabajo de Entre Flores SAS, encabezado por el abogado Óscar Horacio Giraldo Reyes y la firma Jaimes Chía Y Abogados Asociados, lamentan profundamente el suceso ocurrido el día de ayer, 5 de marzo de 2026, en nuestras instalaciones. Ante este doloroso acontecimiento, nos permitimos expresar a la familia, amigos y allegados de Yuris Cristel Camila García Manrique nuestras condolencias y nuestro más sincero sentimiento de solidaridad. Nos unimos de corazón al duelo que los embarga en este difícil momento”.

Agregó la compañía que “desde el momento del incidente, la empresa activó de manera inmediata los protocolos de emergencia y asistencia previstos para estos casos, brindando el apoyo inicial. Entre Flores SAS manifiesta su total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos. Estamos aportando toda la información requerida para que las investigaciones avancen de manera diligente. Por respeto a la memoria de la víctima y a la reserva de la investigación en curso, nos abstendremos de emitir declaraciones adicionales sobre las causas del siniestro hasta que las autoridades correspondientes entreguen un informe oficial”.



Empresa dueña del tobogán en Chinácota "no se ha comunicado con nosotros"

Carmen García, presidente de Madres del Catatumbo por la Paz, habló con el medio Caracol Radio y comentó que “hasta el momento, este establecimiento (Entre Flores) no se ha comunicado con nosotros en ningún momento para decir que nos van a colaborar en el sepelio de la joven ni para decir que van a responder”.

Además, la mujer cuestionó que el abogado de la empresa haya dicho que ha tenido acercamientos con la familia de la víctima: “Nosotros rechazamos lo que dijo el abogado de este establecimiento donde dicen que ellos se han comunicado con la familia. En ningún momento se han comunicado con la mamá de la niña ni con nosotras. Exigimos que se haga la investigación como debe ser y que respondan por la vida de Camila, porque ella perdió la vida en un establecimiento donde no había la seguridad”.

Carmen también mencionó que durante la grabación se escucha a Camila García preguntando sobre la seguridad de la atracción turística. “Ella pregunta ‘¿no me voy a estrellar?’ y el que la está lanzando le dice que no. Apenas la tiran, se estrella con la pared” dijo.

Finalmente, Carmen García señaló que Camila García participaba en el trabajo con comunidades vulnerables en el Catatumbo y era mamá de un niño de 4 años.

