General Huertas, suspendido por presuntos nexos con "Calarcá", salió de permiso por cinco días

El comandante del Ejército confirmó cinco días de permiso para el general Juan Miguel Huertas para retirarlo de sus funciones mientras el presidente Gustavo Petro oficializa la suspensión ordenada por la Procuraduría. El oficial está señalado de presuntos nexos con las disidencias de alias Calarcá, luego de la revelación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. La Procuraduría lo suspendió el pasado 27 de noviembre, pero el oficial ha firmado varias determinaciones en su cargo como comandante de personal del Ejército.

El 1°. de diciembre, por ejemplo, retiró del servicio a 9 militares, 9 sargentos que fueron llamados a calificar servicio, según esta resolución firmada por él. Al siguiente día, el 2 de diciembre, con su firma oficializó el retiro de otros 9 sargentos que también pasarán a la reserva.

Ante la actividad del general Huertas en actos adminsitrativos, en medio de un proceso sancionatorio, el comandante del Ejército le otorgó cinco días de permiso, autorizados en una resolución que conoció este noticiero, mientras la suspensión de tres meses ordenada por la Procuraduría se oficializa con la firma del presidente Petro.



"El nominador del general Huertas es el señor presidente de la República, mientras se surten los efectos que el señor presidente firme el decreto y demás, pues la decisión que se tomó precisamente para que él no continúe al frente del comando", afirmó el comandante del Ejército Nacional, el general Luis Emilio Cardozo. "(Para que) no siga firmando, ya le nombramos a una persona mientras se hace efectiva a la sanción entonces se le dan esos días de permiso también porque necesita organizar su defensa".



El procurador general dice que no puede presumir un incumplimiento de la orden porque aún está dentro de los términos. "El señor ministro (de Defensa, Pedro Sánchez) tiene un tiempo para examinar la orden y cumplirla. No es una orden militar, es una orden jurídica, y tiene un debido proceso y una debida diligencia. Por eso el deseo angustioso de que el señor ejerza la suspensión se ha demorado, porque ha estado sometido a ese trámite", explicó Gregorio Eljach, procurador general de la Nación.

El general huertas, quien fue reintegrado al servicio activo del ejército por el presidente Gustavo Petro, fue sancionado por ser mencionado en un escándalo de presunta infiltración de las disidencias de alias Calarcá en varias entidades del Estado.

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló la existencia de archivos secretos del jefe de las disidencias alias Calarcá, guardados en cerca de un centenar de dispositivos electrónicos (computadores, memorias USB y celulares), que fueron incautados y permanecen en poder de la Fiscalía. Hay chats, correos, cartas, fotos y otras pruebas que hablan de la cercanía entre las disidencias con el general Huertas y Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Los archivos contienen un reporte completo enviado a 'Calarcá' por uno de sus hombres de confianza tras asistir a reuniones en Bogotá con el general Huertas. En la comunicación, que dataría del 8 de febrero de 2024, se narra que el General (quien en esa fecha estaba por fuera del Ejército y era un "poderoso asesor a la sombra" del Ministerio de Defensa, Inteligencia del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia) les propuso montar una empresa facha de seguridad legal, que buscaría que las disidencias pudieran moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente.

Por otro lado, un testigo del alto mando de las disidencias de alias Calarcá reveló que, supuestamente, existe una cercana relación de Wilmar Mejía, hoy alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con dicha facción guerrillera. Según el disidente, quien habló con la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, a Mejía lo apodan ‘el Chulo’ debido a su asociación con "chulos" (oficiales del Ejército). El funcionario sería el encargado de acercar las organizaciones criminales con integrantes de la Fuerza Pública. Este acercamiento incluyó la presentación de coroneles, estaciones de Policía y comandantes de estación, lo que facilitaba la movilidad de las disidencias.

La declaración del disidente, además, confirma el contenido de los documentos incautados que relatan una estrategia promovida por Mejía y Huertas ante los jefes de las disidencias. Dicha estrategia consistía en la creación de una empresa de seguridad, utilizando como excusa la protección de líderes sociales.

