Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / General Huertas, suspendido por presuntos nexos con "Calarcá", salió de permiso por cinco días

General Huertas, suspendido por presuntos nexos con "Calarcá", salió de permiso por cinco días

Pese a que la Procuraduría lo suspendió el 27 de noviembre, el oficial ha firmado varias determinaciones en su cargo como comandante de personal del Ejército. Los días de permiso se dan mientras el presidente Petro oficializa la suspensión.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de dic, 2025
General Juan Miguel Huertas

