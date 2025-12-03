La insólita revelación sobre ladrones que robaron y asesinaron a Jean Claude Bossard en Bogotá

El brutal asesinato de Jean Claude Bossard, un administrador de empresas de 29 años oriundo de Barranquilla, en el norte de Bogotá, dejó la declaración del comandante de la Policía sore los delincuentes que participaron en estos hechos, pues los jóvenes respondables de terminar con la vida de la víctima no eran desconocidos para las autoridades. De hecho, la Policía de Bogotá ya había sostenido un enfrentamiento armado con ellos semanas antes, una confrontación que, pese a los esfuerzos de priorización en la zona, no logró evitar la tragedia.

El crimen ocurrió aproximadamente a la 1:30 de la tarde del martes en la avenida 19 con calle 107. Bossard, quien estaba próximo a cumplir 30 años el 5 de diciembre, fue abordado por dos individuos que se movilizaban en motocicleta y que intentaron robarle su celular y una cadena de oro. Un video de seguridad capturó el momento en que la víctima, quien era motociclista, opuso resistencia. Jean Claude forcejeó contra el ladrón por cerca de 28 segundos. Lamentablemente, la resistencia culminó con dos disparos que lo dejaron tendido en la vía.



Así patrullero abatió a uno de los asesinos de Jean Claude Bussard

Tras el homicidio, los delincuentes huyeron hacia el norte de la ciudad, pero su escape fue truncado por la rápida reacción de un uniformado. El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, confirmó que, tras el intento de huida, un patrullero se enfrentó a los sujetos. Producto de esta acción policial, el conductor de la motocicleta fue abatido, mientras que el otro agresor resultó herido en el brazo y fue aprehendido. Las autoridades incautaron un arma de fuego y la motocicleta utilizada en el delito.

Sin embargo, un dato que rodea este caso es la revelación del General Cristancho sobre la actividad criminal previa de los perpetradores. El comandante informó que la Policía de Bogotá ya había tenido enfrentamientos con estos dos delincuentes antes del fatídico atraco. “La Policía tuvo un enfrentamiento el 10 de noviembre con estos delincuentes”, detalló el general Cristancho. Esta confrontación previa fue de tal gravedad que el comandante precisó: “Incluso, en esa ocasión también hubo intercambio de disparos”.



La persistencia de esta actividad criminal había llevado a la Policía a tomar medidas específicas en la zona del hurto. El General Cristancho explicó que, debido a estos antecedentes violentos, la zona había sido priorizada.



“Por eso se ha priorizado esta zona, por eso teníamos unos puestos fijos, por eso teníamos en esta zona unos planes especiales para evitar que se presentaran estos hechos”, afirmó el comandante. Pese a que la Policía "ya estaba trabajando" en la prevención, el desenlace fue trágico. El General Cristancho lamentó que, desafortunadamente, los delincuentes “alcanzaron a cometer este delito”.

Los criminales eran denominados por la comunidad como la banda de La Moto Naranja - Noticias caracol

"Banda de La Moto Naranja": así identificaron a autores del crimen de Jean Claude Bossard

Los vecinos del sector ya habían identificado a los criminales, a quienes conocían como “la banda de La Moto Naranja”. Estos sujetos eran señalados de haber cometido varios hurtos en los alrededores, incluyendo el atraco a un restaurante y un incidente reciente donde apuñalaron a un joven para robarle sus pertenencias.

En cuanto a la identificación de los criminales, el ladrón abatido, quien conducía la moto, tenía aproximadamente entre 25 y 30 años. La persona que disparó fatalmente contra Jean Claude Bossard era un menor de 16 años, quien fue aprehendido mientras recibía atención médica en un hospital.

La confirmación de que los asesinos de Jean Claude Bossard eran delincuentes reincidentes, con un historial reciente de enfrentamientos armados con la autoridad, subraya la frustración y el riesgo que enfrentan tanto la ciudadanía como la fuerza pública en la capital. El esfuerzo policial, si bien condujo a la neutralización y captura de los agresores en la escena del crimen, no fue suficiente para evitar que la banda de la "Moto Naranja" cobrara otra víctima en una zona supuestamente priorizada.

