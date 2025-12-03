En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AMENAZA DE TRUMP
JEAN CLAUDE BOSSARD
MIGUEL AYALA
CENTRO DEMOCRÁTICO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / La insólita revelación sobre ladrones que robaron y asesinaron a Jean Claude Bossard en Bogotá

La insólita revelación sobre ladrones que robaron y asesinaron a Jean Claude Bossard en Bogotá

La declaración la hizo el propio comandante de la Mebog, general Giovanni Cristancho, quien informó cómo las autoridades ya tenían conocimiento del actuar de los delincuentes que acabaron con la vida del ciudadano barranquillero.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 3 de dic, 2025
Comparta en:
Atraco en el norte de Bogotá: videos muestran el hecho que terminó con un joven muerto

Publicidad

Publicidad

Publicidad