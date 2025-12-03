Últimos días para solicitar cupo en colegios públicos de Bogotá: plazo hasta el 26 de diciembre

Publicidad
La Secretaría de Educación de Bogotá mantiene abierta la fase de matrículas para el año escolar 2026, dirigida a familias que necesitan un cupo nuevo en los colegios públicos de la ciudad. El proceso, que se realiza completamente en línea, es gratuito, seguro y no requiere intermediarios, y estará disponible hasta el 26 de diciembre de 2025.
Según la entidad, el objetivo es garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, jóvenes y adultos, y facilitar que cada familia pueda elegir directamente un cupo disponible y formalizar la matrícula desde su hogar. Para ello, los interesados deben ingresar al portal oficial www.educacionbogota.edu.co, seleccionar la institución educativa y cargar los documentos requeridos.
La Secretaría de Educación explica que este mecanismo permite que el proceso sea más ágil y transparente, por lo que pide a padres y acudientes evitar tramitadores o personas externas. “La educación es una prioridad en Bogotá, y la matrícula debe gestionarse de manera directa”, señala la entidad en su más reciente comunicado.
Además, el Distrito recuerda que las inscripciones para niñas y niños entre 0 y 5 años permanecen habilitadas durante todo el año. Los menores de 0 a 3 años son atendidos en jardines de la Secretaría de Integración Social (SDIS), mientras que los niños de 3 a 5 años pueden acceder a cupos en colegios oficiales a través del portal www.delamanocontigo.gov.co, también sin costo y mediante un procedimiento virtual.
Fechas clave para nuevos estudiantes
Fechas para estudiantes antiguos
Para quienes no alcancen a realizar el proceso en diciembre, habrá nuevas fases de atención:
La Secretaría insiste en revisar constantemente el correo electrónico, mantener activos los números de contacto registrados y formalizar la matrícula dentro de los plazos establecidos, ya que no hacerlo puede generar la pérdida del cupo.
Padres de familia y acudientes, hasta el 26 de diciembre de 2025 pueden solicitar cupo nuevo para primera infancia, básica, media y educación para jóvenes y adultos en los colegios oficiales de @Bogota.— Isabel Segovia O (@IsabelSegoviaO) November 22, 2025
Si ya recibieron la asignación, es muy importante aceptar el cupo y cargar… pic.twitter.com/lqdGgwozWA
La Secretaría de Educación confirmó el calendario escolar para 2026, el cual mantiene las 40 semanas mínimas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas en dos semestres como lo establece la ley. El primer semestre irá del 26 de enero al 21 de junio de 2026, completando 20 semanas de actividades, mientras que el segundo iniciará el 6 de julio y finalizará el 29 de noviembre, también con 20 semanas de trabajo en las aulas.
Vacaciones de docentes para el calendario 2026:
Receso estudiantil:
En total, los estudiantes tendrán 12 semanas de receso a lo largo del año:
Antes del inicio oficial de clases el 26 de enero, cada institución deberá socializar las fechas y orientar a toda la comunidad educativa sobre la programación del año. Además, los rectores tendrán la responsabilidad de presentar informes periódicos sobre el desarrollo del calendario ante el Consejo Directivo, el Consejo Académico y la Asociación de Padres de Familia. Esta resolución fue publicada por la Secretaría de Educación en su portal web y en el Registro Distrital en octubre de 2025.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL