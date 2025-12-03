Imágenes de incendio en Soacha que deja al menos 25 familias damnificadas: ¿por qué ocurrió?

Un incendio en el municipio de Soacha, Cundinamarca, dejó al menos 25 familias damnificadas. Los hechos sucedieron en la comuna 4, sector de Ciudadela Sucre. Las llamas, según las autoridades, alcanzaron los 10 metros de altura.



El Cuerpo de Bomberos de Soacha atendió la situación y durante una hora estuvo apagando las llamas. Las autoridades informaron que brindaron primeros auxilios a 17 personas y seis fueron trasladadas a centros asistenciales.

Se informó que la población afectada corresponde a 28 adultos, de los cuales dos son adultos mayores, además de 19 menores de edad. En cuanto al número de viviendas afectadas, se cree que son 22, que quedaron en pérdida total.



¿Por qué ocurrió incendio en Soacha?

Se presume que el incendio habría comenzado por un corto en una vivienda donde había menores de edad sin supervisión de un adulto responsable.

Las autoridades informaron que no se registraron víctimas mortales en este incendio en Soacha.



¿Qué hacer durante un incendio?

Durante un incendio, la prioridad absoluta es preservar la vida. En el momento en que se detecta fuego o humo, la persona debe mantener la calma y actuar con rapidez. Lo primero es activar la alarma, si existe, y avisar a quienes se encuentren cerca. Es fundamental no perder tiempo intentando recoger objetos personales, ya que cada segundo cuenta. Si el fuego está en una etapa inicial y se dispone de un extintor adecuado, se puede intentar apagarlo, siempre que no implique riesgo. Sin embargo, si el incendio se extiende o genera humo denso, lo correcto es evacuar de inmediato.

Al evacuar, se recomienda desplazarse agachado o incluso gateando, porque el humo tiende a acumularse en las zonas superiores y puede causar asfixia. Cubrir nariz y boca con un paño húmedo ayuda a reducir la inhalación de gases tóxicos. Nunca se debe usar ascensores, ya que pueden fallar durante el siniestro; las escaleras son la única opción segura. Antes de abrir una puerta, se debe tocar con el dorso de la mano: si está caliente, indica que hay fuego detrás y no debe abrirse. En caso de quedar atrapado, lo mejor es buscar una habitación cerrada, sellar las rendijas con telas húmedas y llamar a los servicios de emergencia indicando la ubicación exacta.

Una vez fuera del edificio, la persona debe alejarse a una distancia segura y no regresar bajo ninguna circunstancia. El fuego puede reactivarse o provocar derrumbes. Es importante esperar a los bomberos y seguir sus instrucciones. Si alguien resulta herido, se debe brindar primeros auxilios básicos, como cubrir quemaduras con paños limpios y evitar aplicar cremas o sustancias. En caso de inhalación de humo, la persona afectada debe recibir atención médica inmediata.

Después del incendio, el proceso no termina. Se debe informar a las autoridades y aseguradoras, si aplica, para iniciar los trámites correspondientes. Es aconsejable no ingresar al lugar hasta que los bomberos confirmen que es seguro, ya que pueden existir riesgos ocultos como estructuras debilitadas o focos de calor. Además, se recomienda realizar una evaluación de daños y, si hubo pérdidas significativas, buscar apoyo psicológico, pues los incendios suelen generar estrés y ansiedad.

Finalmente, es vital aprender de la experiencia: revisar las causas del incendio, mejorar las medidas preventivas y asegurarse de contar con equipos como detectores de humo y extintores en buen estado. La preparación y la conciencia son las mejores herramientas para reducir el impacto de un siniestro.

