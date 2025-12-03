En vivo
Noticias Caracol
COLOMBIA / Imágenes de incendio en Soacha que deja al menos 25 familias damnificadas: ¿por qué ocurrió?

Imágenes de incendio en Soacha que deja al menos 25 familias damnificadas: ¿por qué ocurrió?

La población afectada corresponde a 28 adultos, de los cuales dos son adultos mayores, además de 19 menores de edad. No se han registrado personas fallecidas.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 3 de dic, 2025
Imágenes del incidio en Soacha
Imágenes del incidio en Soacha -
Noticias Caracol

