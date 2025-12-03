¿Habrá lluvias? Así será el clima en Colombia durante todo el mes de diciembre 2025, según Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó su más reciente predicción climática para el mes de diciembre, en la que advierte que gran parte del país experimentará precipitaciones dentro de los rangos normales y superiores a lo esperado para esta época del año. Este comportamiento está asociado principalmente a las condiciones oceánicas y atmosféricas que desde la segunda mitad de octubre vienen mostrando señales similares a un episodio de La Niña.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según el informe, durante el trimestre de noviembre, diciembre y enero se proyectan acumulados de lluvia con tendencia al exceso en amplias zonas del territorio nacional. Aunque algunos sectores de la Orinoquía y la Amazonía registraron comportamientos deficitarios en noviembre, para diciembre se prevé un aumento de las precipitaciones, especialmente hacia el norte de la región Pacífica, el Caribe, gran parte de la región Andina y buena parte de la Orinoquía.



Diciembre llegará con lluvias frecuentes en gran parte de Colombia

Para el caso específico de diciembre, el Ideam estima que la categoría de lluvias por encima de lo normal se presentará en la isla de San Andrés y en la mayoría de las regiones Caribe, Andina, Orinoquía y en el norte del Pacífico colombiano, con probabilidades que oscilan entre el 50% y el 70%. En contraste, valores por debajo de lo normal podrían registrarse en áreas puntuales de Providencia, Chocó, Antioquia, Vaupés, Caquetá y Amazonas. En las demás zonas del país, las condiciones se mantendrían dentro del promedio histórico.

De hecho, el Ideam considera a diciembre como un mes de transición en varias regiones del país. En la región Andina y en el oriente del Caribe marca el paso entre la segunda temporada de lluvias del año y el inicio de un periodo de menores precipitaciones. En sectores de la costa Caribe y en los Llanos Orientales los volúmenes de lluvia suelen disminuir de manera significativa frente a lo observado en noviembre.



Sin embargo, en la región Pacífica las lluvias se mantienen prácticamente durante todo el año, mientras que en la Amazonía comienza el tránsito hacia su temporada de mayores precipitaciones, especialmente en el área del trapecio amazónico. En cuanto a las temperaturas, los modelos indican que las variaciones se mantendrán dentro de los rangos considerados normales, con anomalías cercanas a ±1 °C, por lo que no se esperan extremos térmicos marcados durante el último mes del año.



Ideam considera a diciembre como "un mes de transición"

El comportamiento previsto para diciembre también está relacionado con la evolución del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). De acuerdo con los análisis internacionales, existen altas probabilidades de que las condiciones frías del Pacífico se consoliden hacia un evento de La Niña durante el periodo diciembre–febrero 2025/2026.



El Centro de Predicción Climática y el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (CPC/IRI) señalan que las condiciones de La Niña están presentes y que podrían mantenerse durante el inicio de 2026, con una posible transición a neutralidad entre enero y marzo.

Publicidad

A nivel global, la Organización Meteorológica Mundial también ha advertido que existe una probabilidad cercana al 60% de que La Niña se consolide hacia finales de año. Aunque hasta agosto los indicadores oceánicos y atmosféricos se mantenían en condiciones neutrales, los modelos muestran una tendencia al enfriamiento del Pacífico ecuatorial, lo cual influye directamente en el aumento de las lluvias sobre gran parte del territorio colombiano.

Por su parte, otros centros internacionales como la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el Buró de Meteorología de Australia (BOM) y el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) coinciden en que, aunque algunos indicadores aún se mantienen neutrales, las anomalías frías en el Pacífico central y oriental podrían fortalecerse, aumentando las probabilidades de un episodio de La Niña durante los próximos meses.

Publicidad

El Ideam también llamó la atención sobre la influencia de la oscilación Madden y Julian (MJO), un fenómeno atmosférico de escala intraestacional que durante buena parte del mes anterior presentó una fase que limitó la formación de lluvias. No obstante, su evolución podría favorecer nuevamente el incremento de precipitaciones en diciembre.



Ideam pronosticó posibles incrementos de lluvias en Colombia

Ante este panorama, la entidad recomienda a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mantener activos los planes de atención por posibles excesos de lluvia, especialmente en zonas donde la temporada húmeda podría extenderse hasta mediados de diciembre, como ocurre en gran parte de la región Andina, el oriente del Caribe y el sur de la Amazonía. En estas áreas existe un mayor riesgo de eventos como deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones.

Al mismo tiempo, se advierte sobre la posibilidad de incendios de cobertura vegetal en sectores específicos de las regiones Caribe, Andina, Orinoquía y Amazonía, donde el comportamiento de las lluvias podría ser menor. Por esta razón, se recomendó a las autoridades ambientales y a los organismos de socorro mantener vigilancia permanente en las zonas con riesgo moderado y alto.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co