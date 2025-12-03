En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AMENAZA DE TRUMP
JEAN CLAUDE BOSSARD
MIGUEL AYALA
CENTRO DEMOCRÁTICO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video | Increíble historia de policía que arriesgó la vida para rescatar a bebé de 2 años en Boyacá

Video | Increíble historia de policía que arriesgó la vida para rescatar a bebé de 2 años en Boyacá

El subintendente Jeiner Custodio Cuesta narró cómo logró rescatar al pequeño Arturo luego de que una tractomula cargada con carbón chocara contra la vivienda del menor.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 3 de dic, 2025
Comparta en:
Video | Increíble historia de policía que arriesgó la vida para rescatar a bebé de 2 años en Boyacá

Publicidad

Publicidad

Publicidad