Video | Increíble historia de policía que arriesgó la vida para rescatar a bebé de 2 años en Boyacá

Un policía sin pensarlo dos veces se jugó su vida para salvar a un niño de 3 años en Paz del Río, Boyacá. El intendente Cuesta se metió a su casa que se llevó una tractúmula cargada con carbón. A pesar la estructura podría venirse al suelo, el policía en cuestión de segundos logró recuperar al menor.



Cubierto de carbón, agotado y casi sin respirar fue rescatado el pequeño Arturo, un niño de tan solo 2 años, quien quedó bajo los escombros luego de que una tractomula cargada de carbón se estrellara contra la casa donde vivía, en la entrada al municipio de Paz de Río, en Boyacá.

En videos grabados por ciudadanos se puede ver al abuelo del niño gritando desesperado. En medio de su angustia se unen otros familiares quienes tratan de limpiarle su cara, besarlo y agradecer que esté con vida.

El ángel de Arturo y quien lo halló es el subintendente Jeiner Custodio Cuesta Cuesta. El uniformado narró en Noticias Caracol los detalles de cómo rescató al niño de 2 años, quien salió lleno de carbón en el cuerpo: “Me dijeron que eran varios los niños involucrados. Llego nuevamente acá a seguir con la búsqueda y rescate, observo la figura de lo que imaginé que era un muñeco. Al verificar, trato de sacarlo, él respiró, soltó un llanto y me lo llevé en el pecho”.



Para el policía, el tiempo se detuvo. El uniformado solo buscaba una rápida atención médica para el niño. “Una vez logro llegar con el niño, algunos familiares, lógicamente de la felicidad y de la emoción, al ver que el niño se encontraba con vida, trataron de recibírmelo. Pues lógicamente, por el protocolo, los primeros auxilios, mi intención era entregarlo a los al centro de salud”, dijo.



Dos niños murieron tras el accidente

Lamentablemente, ese día el pequeño Arturo perdió a dos primos: Luis Alejandro Delgado Cárdenas, de 13 años, y Sara Isabel Pinzón Cárdenas, de 11 años. “Al observar que el conductor del tractocamión se encontraba atrapado, procedimos a verificar a ver a si podíamos con una varilla tratar de rescatarlo y en ese momento observamos el piecito de una de las personas involucradas en el accidente. Procedimos a tratar de rescatarlo, de sacarlo. Al verificar, ya se encuentra sin vida”, narró el uniformado.



Hoy en la zona de los hechos, este hombre, desde su corazón de padre, contó que se lastimó las manos, que su uniforme se dañó, pero que todo valió la pena: “Que quizás si existe un dios, que me cuide por mi trabajo, por mi alto riesgo en mi institución”.

Finalmente, Jessica Manrique, mamá de Arturo, le dijo al uniformado que rescató a su hijo que “no hay palabras para agradecerle lo que hizo por nosotros. Realmente, es un milagro que mi bebé esté bien, esté vivo, esté sano, esté completo, porque realmente, donde él estaba, donde cayó, era una gran altura. Entonces, que Dios lo bendiga, que la Virgen lo proteja”.

Arturo se reunió con su familia después de dos días de hospitalización como si como si se tratara de un milagro sin consecuencias graves tras recibir en su cuerpo parte del peso del carbón y de los escombros de la vivienda que quedó completamente destruida.

